На Київщині два депутати «не змогли» задекларувати 46 квартир і земельні ділянки

Депутати місцевих рад приховали нерухомості на понад 55 млн грн

На Київщині депутат від «Слуги народу» Олександр Довгаль (Макарівська селищна рада Бучанського району) та самовисуванець Іван Бондаренко (Хотівська сільська рада) не задекларували нерухомість вартістю понад 55 млн грн. Про це пише Рух «Чесно» з посиланням на повідомлення НАЗК після початку проведення автоматизованого контролю повноти заповнення декларацій.

Зокрема, Бондаренко, який, коли балотувався, зазначив, що він безробітний, не вніс у декларацію за 2020 рік 42 квартири, які розташовані у Любомлі Волинської області.

Бондаренко пояснив, чому не зазначив цю інформацію в декларації. «Наприкінці березня 2021 року він страждав від ускладнень, спричинених перенесеною хворобою, які не дали змоги ні працювати, ні заповнити належним чином декларацію за 2020 рік, а також через неповне розуміння всіх аспектів відображення відповідних об’єктів у декларації», – йдеться в акті НАЗК.

Окрім прихованих квартир, Бондаренко також не вказав отриманий дохід від Державної іпотечної установи та надання ділянки в оренду ще на 3,5 млн грн.

«Слуга народу» Олександр Довгаль у декларації за 2020 рік не вказав чотири квартири у Києві, два житлові будинки у селі Березівка Макарівського району та сім земельних ділянок. Недостовірні відомості відрізняються від реальних на 26 млн грн.

Довгаль пояснив НАЗК, що не зміг внести до декларації правдиву інформацію через «технічні причини».

Однак пояснення, які надають суб'єкти декларування, не спростовують наявних у декларації неправдивих відомостей.

Олександр Довгаль – власник ТОВ «Фермерське господарство «Золотий колос». Йому належить ще кілька компаній, які займаються сільським господарством.

У діях обох депутатів встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3662 Кримінального кодексу України – умисне внесення суб’єктом декларування завідомо неправдивих відомостей до декларації.

Ці правопорушення караються штрафом від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів (станом на грудень 2021 року – від чотирьох мільйонів гривень) або громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин, або обмеженням волі до двох років, або позбавленням волі на той самий термін з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Відповідні матеріали НАЗК передасть до Національної поліції України для подальшого розслідування.

Раніше Рух «Чесно» виявив, що у колишнього мера Ірпеня, фігуранта антикорупційних розслідувань Володимира Карплюка було 67 квартир, а в його соратника з партії «Нових облич» депутата Ірпінської міської ради Ігоря Оверка – 586.