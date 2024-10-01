На Київщині лунатимуть вибухи

Гучно буде у Вишгородському районі

Сьогодні, 1 жовтня у передмісті Києва буде гучно – лунатимуть вибухи. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Увага!! У Вишгородському районі можливо чути звуки вибухів. На території району сьогодні, 1 жовтня проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно», – йдеться у повідомленні.

Адміністрація також звернулася до жителів області з проханням зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, у Подільському районі столиці чоловік виявив артилерійський снаряд. На лінію 112 звернувся місцевий житель, який повідомив, що виявив артилерійський снаряд. Правоохоронці оперативно прибули на місце знахідки, обмежили до нього доступ та викликали слідчих та вибухотехніків.