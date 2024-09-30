На Івано-Франківщині повідомлено про підозру чоловікам, які підпалювали автівки військових

Двоє мешканців Івано-Франківська отримували завдання щодо підпалу авто через Telegram

На Івано-Франківщині повідомлено про підозру двом місцевим жителям, які на замовлення підпалювали «військові» автівки. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою.

«За даними слідства, двоє мешканців Івано-Франківська з корисливих мотивів влаштовували підпали автомобілів захисного кольору «хакі». Спільники – сусіди, які отримували «завдання» щодо підпалів через Телеграм-канали. На початку вересня 2024 року один із підозрюваних за матеріальну винагороду вночі облив легкозаймистою речовиною мікроавтобус і підпалив. Чоловік відзняв процес горіння на мобільний телефон та зник з місця події», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зауважує, що наразі слідчі встановлюють осіб, на замовлення яких виконувалися підпали.

Нагадаємо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, у Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових.

Також у Києві викрито «на гарячому» матір та сина, які палили авто військових на замовлення. Правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину.