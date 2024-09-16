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Ворожі дрони атакували Київщину, повені в Європі: головне за ніч

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Росіяни відвоювали населений пункт у Курській області РФ, де українські сили також мають просування

У ніч на 16 вересня ворожі війська застосували ударні безпілотники, ймовірно, типу Shahed для атаки на Київщину. Латвія передасть Україні британські бронемашини. Європу накрили масштабні повені.

ППО збила навколо столиці десятки дронів: деталі нічної атаки на Київщину

У ніч на 16 вересня в Київській області підрозділи протиповітряної оборони працювали по російських БпЛА. 

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що Київ став об'єктом восьмої повітряної атаки окупантів у вересні. ППО збила навколо столиці майже два десятка ворожих БпЛА . 

Зокрема у  ніч на понеділок ворожі війська застосували ударні безпілотники, ймовірно, типу Shahed. Протиповітряна оборона змогла знищити майже два десятка ворожих БпЛА в повітряному просторі навколо міста. Згідно з попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань не зафіксовано. 

Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бронемашини

Латвія передасть Україні закуплені раніше у Великої Британії бойові гусеничні бронемашини розвідки CVR(T). Конкретної кількості бронемашин, які будуть передані Україні, в Міноборони не назвали.

Зазначається. що Латвія зобов'язалася надавати військову підтримку Україні в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту щорічно щонайменше до 2026 року. Раніше Україні вже було передано різні види озброєння і техніки, включно з гелікоптерами і самохідними гаубицями, закупленими раніше в Австрії.

Окупанти просунулися на кількох напрямках, атакують на Курщині

Російські загарбники просунулися на Сіверському, Покровському напрямках і під Вугледаром Донецької області. Також росіяни відвоювали населений пункт у Курській області РФ, де українські сили також мають просування.

Російські військові блогери стверджували, що окупанти просунулися на схід від Селидового, у південно-західну Українку (обидва на південний схід від Покровська), а також на південь і схід від Українки, але ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Катастрофічні повені в Європі: кількість загиблих зросла до восьми

Щонайменше вісім людей загинули, тисячам довелося евакуюватися через повені в Європі, зокрема у Чехії, Польщі, Австрії та Румунії.

На сході Німеччини рівень води підвищується, але загалом ситуація у країні відносно спокійна. В Австрії, Польщі та Чехії, які постраждали від повеней, ситуація залишається напруженою. Зливи затопили великі території, і до неділі вечора щонайменше вісім людей загинули у воді. Ще четверо осіб у Чехії зникли безвісти.

До відома, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни. 

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Теги: Латвія системи ППО Київщина стихійні лиха Європа

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