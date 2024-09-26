Чи встигне РФ до зими побудувати захист для Керченського мосту? Відповідь Військово-морських сил

За словами Плетенчука, росіяни постійно намагаються у Керченській протоці щось нове розмістити, розбудувати

Росія почала будівництво «загадкової споруди», намагаючись прикрити Керченський міст, але в цьому сезоні їй навряд чи вдасться завершити це будівництво, адже починається період штормів, тож будувати будь-що в таких умовах буде дуже складно. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, наразі не зрозуміло, що будують росіяни, але в цьому сезоні, найімовірніше, вони це не зможуть зробити, тому що починається період штормів.

«Відповідно, щось будувати в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, перехід черговий, але поки що висновки робити трошки зарано. Побачимо, як вони пройдуть цей період, який починається восени і закінчується вже навесні. Вони постійно намагаються у Керченській протоці щось нове розмістити, розбудувати. Це можуть бути різноманітні гідротехнічні, це можуть бути загороджувальні споруди. Як бачимо, то періодично вони навіть опиняються на березі після чергового шторму», – пояснив Плетенчук.

Нагадаємо, раніше Плетенчук повідомляв, що Кримський міст максимально захищається росіянами попри те, що морських компонентів для його оборони фактично немає. Дмитро Плетенчук додав, що росіяни розбудовують різноманітні гідротехнічні споруди, понтони, баржі та інші незрозумілі конструкції уздовж мосту.

Нещодавно стало відомо, що російські загарбники розмістили рідкісну модифікацію системи ППО «Панцир» безпосередньо на Кримському мосту. Знімки системи ППО також опублікував Telegram-канал «Кримський вітер» на них показано систему ППО на критичній інфраструктурі. Супутникові знімки підтверджують, що система «Панцир» перебуває на мосту щонайменше місяць, що вказує на довгострокову стратегію із захисту цього маршруту від потенційних ударів ЗСУ.