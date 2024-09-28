Росія двічі атакувала медичний заклад у Сумах: є загиблі

Серед шістьох загиблих є поліцейський

Сьогодні, 28 вересня, вранці Росія двічі вдарила по медичному закладу у Сумах. Внаслідок чого загинуло шість людей. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Внаслідок першого обстрілу загинула одна людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу», – йдеться у повідомленні.

Клименко зазначає, що на місце влучання рятувальники та поліцейські. Тоді під час евакуації хворих, ворог знову завдав удар.

«Станом на зараз відомо про шість загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено», – зауважили в МВС.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці працюють ДСНС, поліція, медики.