Артилерійська угода з Норвегією допоможе Україні впоратись із проблемою – The Telegraph

Україна за допомогою Норвегії буде виробляти гаубиці та снаряди західного зразка на своїй території і звільниться від повної залежності своїх союзників

Уряд Норвегії підписав угоду про передачу Україні артилерійського виробництва і допомогу в його оплаті. Якщо Україна буде виробляти гаубиці та снаряди західного зразка на своїй території, то вона звільниться від повної залежності своїх союзників на найважливіших для неї вогневих засобах. Таким чином Україна ставатиме все більш самодостатньою у своїй оборонній війні, пише The Telegraph.

«Артилерійська угода – це частина вирішення однієї з найбільших проблем України, оскільки війна Росії проти країни триває вже третій рік. Інша частина – місцеве виробництво сучасних самохідних гаубиць – була укладена минулого року», – наголошують у виданні.

Зокрема високоточне обладнання, яке передає норвезька компанія Nammo, призначене для виробництва 155-міліметрових снарядів – стандартного калібру НАТО.

У виданні вважають, що перехід від артилерії радянського калібру до західних калібрів має багато переваг, адже 155-міліметровий снаряд може мати ідеальний баланс між дальністю стрільби – потенційно десятки кілометрів та вибуховою силою.

«Ситуація починає змінюватися. Українцям знадобиться час, щоб створити свій норвезький артилерійський завод – і ще більше часу, щоб розширити його. Для будь-якої країни задовольнити величезні потреби в боєприпасах в умовах такої інтенсивної війни, як в Україні, – надто складне завдання. Сполучені Штати планують збільшити виробництво 155-міліметрових снарядів до 60 тис. на місяць, або 720 тис. на рік. Це третина того, що потрібно Україні», – підкреслюють у виданні.

До слова, уряд Норвегії зробив рішучий крок на підтримку України, дозволивши використовувати свої оборонні технології для виробництва 155-мм артилерійських снарядів Nammo AS на українських підприємствах.