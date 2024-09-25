Як просувається Курська операція: аналіз ISW

ЗСУ просунулися на південь від Веселого

Упродовж минулої доби, 24 вересня, Сили оборони України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Тим часом відбили понад 10 населених пунктів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ просунулися під час механізованої атаки на південь від Веселого. Так звані російські блогери стверджували, що вони провели механізовану атаку та просунулися в цьому районі. Додаткові кадри від 20 вересня свідчать про те, що українські сили недавно просунулися на полях на схід від Веселого.

Геолокаційні кадри за 23 вересня показують, як ЗСУ завдають удару по російському зенітному ракетному комплексу «Бук-М3» на схід від Рильська, що приблизно за 20 км на північний захід від Курського виступу.

За оцінками аналітиків, російські війська продовжили контрнаступальні операції на українському виступі в Курській області 24 вересня. Утім, підтверджених успіхів не досягли. Командир чеченського спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов заявив, що росіяни відбили 12 населених пунктів з початку Курської операції. Водночас ISW оцінює, що російські війська відбили 11 населених пунктів.

Нагадаємо, на думку ексдиректора Центрального розвідувального управління США, американського генерала Девіда Петреуса, Курська операція вдарила по авторитету Кремля та продемонструвала слабкість і небоєздатність російських сил. ЗСУ перекинули до Курської області чотири бригади, забезпечивши їх дронами, системами ППО та логістикою, і це, за словами Петреуса, застало росіян зненацька. Операція виявилася неочікуваною навіть в умовах сучасного стеження.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча оцінювати остаточні підсумки Курської операції Сил оборони України ще передчасно, певні результати вже очевидні. За його словами, ця операція має кілька важливих аспектів, зокрема підняття бойового духу українських військових та демонстрацію здатності країни до наступу.

До слова, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».

Також речник комендатури Збройних сил України в Суджі Олексій Дмитрашківський заявив, що Росія відмовляється допомагати своїм громадянам, які залишились у Курській області. Через це жителі Курщини звертаються по допомогу до комендатури Сил оборони.