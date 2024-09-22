Війська РФ перейшли до оборони на Харківському напрямку

Окупанти проводять перегрупування

Російські війська перейшли до оборони на Харківському напрямку. Фіксується перекидання нових сил для підкріплення. Про це інформує оперативно-тактичне угруповання «Харків».

Повідомляється, що для підкріплення росіяни перекидають «вагнерівців» та колишніх в'язнів.

Як заявив штаб-сержант служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» Кирило Дучко, окупанти проводять перегрупування.

«Тобто ті підрозділи РФ, які стояли перед нами з травня, вони – небоєздатні. І їм дають підкріплення з «Вагнера» та колишніх в'язнів. Ми бачимо перегрупування та підкріплення. Ми розуміємо всі ризики, зважуємо всі «за» та проти» і готові дати відсіч будь-якої хвилини», – зазначив він.

Нагадаємо, речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ окупанти щодня використовують боєприпаси із отруйними речовинами.

До слова, російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.