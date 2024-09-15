Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп повідомив, як закінчить війну між Україною та Росією

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп повідомив, як закінчить війну між Україною та Росією
Трамп прокоментував закінчення війни в Україні
фото: CQ Roll Call

«Через 53 дні у нас вибори. Вони багато чого змінять, зокрема й щодо цієї війни», – Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною. Про це він сказав під час конференції Ялтинської європейської стратегії YES-2024, передає Інтерфакс-Україна.

«Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну — ред.), і ми повинні зробити це, і зробити це за допомогою сили і мудрості», – йдеться у заяві.

Також Трамп додав, що президентські вибори у США багато чого змінять у війні.

«Через 53 дні у нас вибори. Вони багато чого змінять, зокрема й щодо цієї війни», – сказав Трамп.

13 та 14 вересня у столиці України відбулася конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Це 20-й за рахунком форум. Його історія розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді Ялтинська Європейська Стратегія провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році через окупацію Криму Російською Федерацією YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках YES українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічалися з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час участі на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією. Вони розмовляли про ситуацію на фронті, Курську операцію, критичні оборонні потреби України та про стратегічний план перемоги, який допоможе примусити Путіна завершити цю війну.

Також Зеленський розповів, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.

До того ж на конференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні бронювання від мобілізації мають понад 900 тисяч осіб. Він приспускає, що його обсяги можуть збільшитися

Читайте також:

Теги: перемога США Україна Дональд Трамп війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має припинити транзит газу та нанести удар у відповідь
Не треба бути наївними та займати позицію жертви – пропонувати і далі качати російський газ
29 серпня, 09:47
Путін український слід у підриві потоків відкидає
Що ховається за новими версіями про підрив «Північних потоків»?
19 серпня, 12:01
На Кавказі готується нова війна?
На Кавказі зріє крупна війна. І це погано для України
21 серпня, 14:09
Рада підтримала надання відстрочки неповнорідним родичам загиблих
Рада скасувала мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті воїнів
21 серпня, 13:23
Унаслідок атаки безпілотників частково пошкоджено житловий комплекс
Атака дронів на аеродром «Енгельс». Росія заявила, що все відбила... з допомогою багатоповерхівок (відео)
26 серпня, 07:21
Міністри оборони країн ЄС обговорять військову тренувальну місію для України наступного тижня
Чи будуть європейські інструктори в Україні? Позиція ЄС
25 серпня, 10:13
1 вересня – День знань
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 вересня, 00:05
Останнього разу щорічна місія МВФ відвідала Росію в листопаді 2019 року
Міжнародний валютний фонд відправить місію до Росії
4 вересня, 03:30
Президент підписав законопроєкт про відстрочку від призову для тих, чиї родичі загинули на війні
Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для братів і сестер загиблих воїнів
12 вересня, 18:38

Політика

Трамп повідомив, як закінчить війну між Україною та Росією
Трамп повідомив, як закінчить війну між Україною та Росією
Росія поділилася ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети – The Telegraph
Росія поділилася ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети – The Telegraph
Що змусить Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів? Відповідь The Sunday Times
Що змусить Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів? Відповідь The Sunday Times
Радник Байдена анонсував суттєвий пакет допомоги для України: коли очікувати
Радник Байдена анонсував суттєвий пакет допомоги для України: коли очікувати
Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України
Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України
«Немає підстав для зволікань»: ексміністри Британії просять дозволити Україні бити по РФ
«Немає підстав для зволікань»: ексміністри Британії просять дозволити Україні бити по РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Це не Іран. Буданов назвав союзника Росії, від якого найбільше потерпає Україна
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Найкращі командири ЗСУ: військовий озвучив свій рейтинг
9894
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність
6703
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua