Трамп повідомив, як закінчить війну між Україною та Росією

«Через 53 дні у нас вибори. Вони багато чого змінять, зокрема й щодо цієї війни», – Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною. Про це він сказав під час конференції Ялтинської європейської стратегії YES-2024, передає Інтерфакс-Україна.

«Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну — ред.), і ми повинні зробити це, і зробити це за допомогою сили і мудрості», – йдеться у заяві.

Також Трамп додав, що президентські вибори у США багато чого змінять у війні.

«Через 53 дні у нас вибори. Вони багато чого змінять, зокрема й щодо цієї війни», – сказав Трамп.

13 та 14 вересня у столиці України відбулася конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Це 20-й за рахунком форум. Його історія розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді Ялтинська Європейська Стратегія провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році через окупацію Криму Російською Федерацією YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках YES українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічалися з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час участі на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією. Вони розмовляли про ситуацію на фронті, Курську операцію, критичні оборонні потреби України та про стратегічний план перемоги, який допоможе примусити Путіна завершити цю війну.

Також Зеленський розповів, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.

До того ж на конференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні бронювання від мобілізації мають понад 900 тисяч осіб. Він приспускає, що його обсяги можуть збільшитися.