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Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію
Окупанти активізувалися на Харківщині
фото: міноборони РФ

Окупанти дедалі активніше використовують танки та БМП на Харківському напрямку

Російські загарбники підтягують на Харківський напрямок бронетехніку, що може свідчити про підготовку до наступу. Про це в етері телемарафону заявив командир підрозділу Terra Микола Волохов з 3-ї окремої штурмової бригади із позивним Абдулла.

«Останнім часом мені здавалося, що ми вирішили проблему з бронетехнікою. Була певна динаміка із самого початку заходу 3 ОШБр в зону відповідальності на Харківщині. Техніки ставало менше – спершу її було надзвичайно багато, ми її палили. Але зараз ми спостерігаємо збільшення бронетехніки, збільшення активності РФ у використанні танків, БМП», – зазначив командир підрозділу.

За словами Волохова, зараз окупанти намагаються провести розвідку боєм, щоб прощупати оборонні рубежі Сил оборони. 

«Скоро почнеться те, що росіяни називають распутіца. І застосовувати техніку не буде можливо так, як зараз. І здається, ніби вони хочуть зробити ривок, покращити свої позиції. Хочуть вибити нас із тієї ділянки, яку не так давно ми відбили у них», – сказав військовий.

Нагадаємо, що днями російські загарбники відкрили вогонь по своїх же підрозділах у Вовчанську Харківської області.

До слова, Збройні сили України мають нову стратегію в Курській області РФ. Її суть у тому, щоб швидко переміщатися та брати російські війська в оточення.

Як повідомлялося, Україна обмежена у своїй спроможності створювати ефективні бойові підрозділи через затримки та недостатність західної військової допомоги. Однак Київ вжив заходів, щоб нівелювати нестачу людських ресурсів в армії.

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Теги: фронт війна окупанти військові Харківщина наступ

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