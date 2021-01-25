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    На Київщині не всі школи відновили навчання після локдауну

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    25 січня&nbsp;школи на Київщині відновили очне навчання - На Київщині не всі школи відновили навчання після локдауну
    25 січня школи на Київщині відновили очне навчання
    Фото з відкритих джерел

    У Київській області тимчасово закриті 30 дитячих садків

    Після завершення локдауну більшість освітніх закладів Київської області повернулись до очного навчання. Йдеться про дитсадки, школи, а також професійно-технічні училища, коледжі та ліцеї.

    Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Київської облдержадміністрації Жанна Осипенко, інформує пресслужба ОДА.

    Дошкільні заклади, які працювали і в період посилених карантинних норм, продовжують роботу. Відповідно наразі відкриті 787 дитсадків.

    Тимчасово закриті 30 дитсадків:

    • 13 дошкільних відділень у Іванківській громаді,
    • шість закладів у Кагарлицькій громаді,
    • шість у Ковалівській громаді,
    • один заклад у Богуславській громаді,
    • один у Пісківській громаді,
    • один у Золочівській громаді,
    • один у Гірській громаді,
    • один у Таращанській громаді.

    На відміну від дитсадків, школи на Київщині відновили очне навчання лише сьогодні. Виключення – заклади середньої освіти в Іванківській і Кагарлицькій громадах. Такі рішення прийняли органи місцевого самоврядування та місцеві комісії з питань ТЕБ і НС.

    Навчання за очною формою після локдауну почали й заклади професійно-технічної освіти.

    Нагадаємо, з 25 січня Україна вийшла з локдауну, відсьогодні Київщина повертається до адаптивного карантину та тих протиепідемічних обмежень, які діяли в грудні.

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    Теги: школа Київщина карантин дитячий садок коронавірус
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