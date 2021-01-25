На Київщині не всі школи відновили навчання після локдауну
У Київській області тимчасово закриті 30 дитячих садків
Після завершення локдауну більшість освітніх закладів Київської області повернулись до очного навчання. Йдеться про дитсадки, школи, а також професійно-технічні училища, коледжі та ліцеї.
Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Київської облдержадміністрації Жанна Осипенко, інформує пресслужба ОДА.
Дошкільні заклади, які працювали і в період посилених карантинних норм, продовжують роботу. Відповідно наразі відкриті 787 дитсадків.
Тимчасово закриті 30 дитсадків:
- 13 дошкільних відділень у Іванківській громаді,
- шість закладів у Кагарлицькій громаді,
- шість у Ковалівській громаді,
- один заклад у Богуславській громаді,
- один у Пісківській громаді,
- один у Золочівській громаді,
- один у Гірській громаді,
- один у Таращанській громаді.
На відміну від дитсадків, школи на Київщині відновили очне навчання лише сьогодні. Виключення – заклади середньої освіти в Іванківській і Кагарлицькій громадах. Такі рішення прийняли органи місцевого самоврядування та місцеві комісії з питань ТЕБ і НС.
Навчання за очною формою після локдауну почали й заклади професійно-технічної освіти.
Нагадаємо, з 25 січня Україна вийшла з локдауну, відсьогодні Київщина повертається до адаптивного карантину та тих протиепідемічних обмежень, які діяли в грудні.