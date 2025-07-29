Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зниклого на Київщині хлопчика допоміг знайти службовий пес

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Зниклого на Київщині хлопчика допоміг знайти службовий пес
До пошуків хлопчика-втікача долучився кінологічний розрахунок
фото: Кінологічний центр поліції в Київській області

Батьки спочатку шукали сина самотужки, але згодом звернулися за допомогою до поліції

Співробітники Кінологічного центру поліції в Київській області успішно відшукали малолітнього мешканця Білоцерківщини, який, образившись на батьків, вирішив їх «налякати» і не повернувся додому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Кінологічний центр поліції в Київській області.

Як повідомили правоохоронці, батьки спочатку шукали сина самотужки, але згодом звернулися за допомогою до поліції.

Вівчарка Весна допомогла повернути дитину додому
Вівчарка Весна допомогла повернути дитину додому
фото: Кінологічний центр поліції в Київській області

До пошукової операції долучився кінологічний розрахунок – співробітник центру Євген та його вірна помічниця, бельгійська вівчарка на прізвисько Весна. Завдяки спільним зусиллям поліцейських та чотирилапого помічника, хлопчик був знайдений і повернутий додому втомленим, але неушкодженим.

Водночас, поліція нагадує батькам про важливість пильної уваги до дітей у нинішніх умовах. Ситуація в країні є стресовою для кожного українця, і діти, через свій вік, особливо гостро переживають негаразди, маючи менш стійку психіку, ніж дорослі. Правоохоронці закликають батьків відслідковувати зміни у поведінці та настрої дітей, приділяти їм більше часу, обговорювати їхні емоції та переживання, а головне – нагадувати про правила безпеки під час воєнного стану.

Нагадаємо, у Святошинському районі малюк зник під час прогулянки з батьками. Спочатку тато й мама самостійно шукали свого чотирирічного хлопчика, який зник під час прогулянки у Святошинському районі столиці, а потім вирішили звернутися у поліцію. Завдяки швидким діям інспекторів маленького мандрівника вдалося знайти та повернути рідним неушкодженим.

Як повідомлялося, знайдено дівчинку Яну, яка загубилася 23 червня у селі Жупани Стрийського району на Львівщині. Їй два з половиною роки. Понад 580 людей, три службові собаки, 12 БпЛА, 22 одиниці спецтехніки, рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці – всі були залучені до пошуку. Обстежувалися лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території. Дівчинку транспортували  квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги.

Теги: Київщина поліція батьки правила безпеки правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ атакують ворожі дрони
У Києві та області прогриміли вибухи
11 липня, 23:19
У Бучі тимчасово перекриють рух на залізничному переїзді по вул. Заводській
Рух автівок одиним із залізничних переїздів на Київщині тимчасово буде перекрито: деталі
30 червня, 10:15
Внаслідок ворожої атаки загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС
Нічна атака на Київ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину та техніку ДСНС
4 липня, 13:32
Альона Атаманюк не планує подавати в суд, щоб поновитися на посаді заступниці начальника ОВА
Поліція закрила справу проти ексзаступниці голови Чернівецької ОВА за образи ветерана
8 липня, 16:46
Російського командира звинувачують у бездіяльності під час розстрілів цивільних та військовополонених на Київщині
Російського офіцера підозрюють у причетності до розстрілів 21 людини на Київщині
17 липня, 17:36
Правоохоронці вилучили речові докази, серед яких знаряддя лову та риби різного виду
На Київщині рибалка «зловив» штраф у майже 170 тис. грн (фото)
14 липня, 12:33
Незачинене вікно в автівці може коштувати водію 340 гривень
В Україні за відчинене вікно в авто водії можуть отримати штраф
23 липня, 15:56
Автомобіль злетів з дороги біля будинку, у якому ніхто не живе
ДТП на Київщині: Jaguar злетів у кювет. Пасажири зникли, знявши номери (фото)
25 липня, 09:57
Запроваджується обов'язкова вакцинація всіх домашніх собак та кішок
Спалах сказу на Київщині: де запроваджено карантин
27 липня, 06:49

Новини

На Оболоні сталося займання у одному з торгово-розважальних центрів (фото)
На Оболоні сталося займання у одному з торгово-розважальних центрів (фото)
Зниклого на Київщині хлопчика допоміг знайти службовий пес
Зниклого на Київщині хлопчика допоміг знайти службовий пес
Підозру у привласненні 11,5 млн грн отримав постачальник електроенергії для «Київпастрансу»
Підозру у привласненні 11,5 млн грн отримав постачальник електроенергії для «Київпастрансу»
У Києві школярі видерлися на будівельний кран: реакція правоохоронців
У Києві школярі видерлися на будівельний кран: реакція правоохоронців
СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи в одному з районів Києва
СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи в одному з районів Києва
Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження мера Маркушина
Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження мера Маркушина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2025
24K
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
9423
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі
5442
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2876
Афганістан – «могила для росіян»: Росія обурена гімном «Талібану»

Новини

Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Сьогодні, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua