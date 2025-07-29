Зниклого на Київщині хлопчика допоміг знайти службовий пес

Батьки спочатку шукали сина самотужки, але згодом звернулися за допомогою до поліції

Співробітники Кінологічного центру поліції в Київській області успішно відшукали малолітнього мешканця Білоцерківщини, який, образившись на батьків, вирішив їх «налякати» і не повернувся додому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Кінологічний центр поліції в Київській області.

Як повідомили правоохоронці, батьки спочатку шукали сина самотужки, але згодом звернулися за допомогою до поліції.

Вівчарка Весна допомогла повернути дитину додому фото: Кінологічний центр поліції в Київській області

До пошукової операції долучився кінологічний розрахунок – співробітник центру Євген та його вірна помічниця, бельгійська вівчарка на прізвисько Весна. Завдяки спільним зусиллям поліцейських та чотирилапого помічника, хлопчик був знайдений і повернутий додому втомленим, але неушкодженим.

Водночас, поліція нагадує батькам про важливість пильної уваги до дітей у нинішніх умовах. Ситуація в країні є стресовою для кожного українця, і діти, через свій вік, особливо гостро переживають негаразди, маючи менш стійку психіку, ніж дорослі. Правоохоронці закликають батьків відслідковувати зміни у поведінці та настрої дітей, приділяти їм більше часу, обговорювати їхні емоції та переживання, а головне – нагадувати про правила безпеки під час воєнного стану.

Нагадаємо, у Святошинському районі малюк зник під час прогулянки з батьками. Спочатку тато й мама самостійно шукали свого чотирирічного хлопчика, який зник під час прогулянки у Святошинському районі столиці, а потім вирішили звернутися у поліцію. Завдяки швидким діям інспекторів маленького мандрівника вдалося знайти та повернути рідним неушкодженим.

Як повідомлялося, знайдено дівчинку Яну, яка загубилася 23 червня у селі Жупани Стрийського району на Львівщині. Їй два з половиною роки. Понад 580 людей, три службові собаки, 12 БпЛА, 22 одиниці спецтехніки, рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці – всі були залучені до пошуку. Обстежувалися лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території. Дівчинку транспортували квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги.