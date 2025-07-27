Спалах сказу на Київщині: де запроваджено карантин
Карантинні обмеження діятимуть щонайменше до 25 серпня
У Київській області на території Фастівського, Бучанського та Обухівського районів запроваджено карантинні обмеження через зафіксовані випадки сказу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну державну лікарню ветеринарної медицини.
Зазначається, що карантинні обмеження діятимуть щонайменше до 25 серпня 2025 року залежно від населеного пункту. У цей період забороняється вивезення та ввезення тварин без дозволу, переміщення між господарствами, участь у виставках, ярмарках, а також проводиться обов'язкова вакцинація всіх домашніх собак та кішок.
Де діють обмеження
Перелік населених пунктів, на які поширюються карантинні обмеження наступний.
До 25 серпня 2025 року
- с. Малютянка;
- с. Забір’я;
- с. Жорнівка;
- с. Княжичі;
- с. Михайлівська Рубежівка;
- с. Забуччя;
- с. Шпитьки;
- с. Личанка;
- с. Гурівщина;
- с. Горбовичі;
- с. Дмитрівка;
- с. Мила;
- с. Мрія;
- с. Буча;
- с. Петрушки;
- с. Лісне;
- с. Любимівка;
- с. Лука;
- с. Бобриця;
- с. Музичі;
- с. Неграші;
- с. Іванків.
До 4 вересня 2025 року
- с. Нове;
- с. Віта-Поштова;
- с. Синяк;
- с. Раківка;
- с. Червоне;
- с. Хотів;
- с. Круглик;
- с. Кременище;
- с. Лісники;
- с. Ходосіївка;
- с. Чабани;
- с. Новосілки.
До 21 вересня 2025 року
- м. Вишневе;
- с. Софіївська Борщагівка;
- с. Петропавлівська Борщагівка;
- с. Чайки;
- с. Святопетрівське;
- с. Гатне;
- с. Крюківщина;
- м. Боярка;
- с. Тарасівка;
- с. Юрівка;
- с. Коцюбинське;
- с. Капітанівка;
- с. Гореничі;
- с. Гнатівка;
- с. Стоянка;
- с. Білогородка;
- с. Шевченкове;
- м. Ірпінь.
Нагадаємо, раніше кандидат біологічних наук, доцент, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Смаголь розповів «Главкому», що в Україні є два доведених типи епізоотій (широкого вибухоподібного поширення інфекційної хвороби тварин, яке значно перевищує звичайний рівень захворюваності на території) – сказ у хижаків та африканська чума свиней. Причина поширення інфекцій – зростання чисельності хижаків в Україні.
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