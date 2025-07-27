Спалах сказу на Київщині: де запроваджено карантин

Карантинні обмеження діятимуть щонайменше до 25 серпня

У Київській області на території Фастівського, Бучанського та Обухівського районів запроваджено карантинні обмеження через зафіксовані випадки сказу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну державну лікарню ветеринарної медицини.

Зазначається, що карантинні обмеження діятимуть щонайменше до 25 серпня 2025 року залежно від населеного пункту. У цей період забороняється вивезення та ввезення тварин без дозволу, переміщення між господарствами, участь у виставках, ярмарках, а також проводиться обов'язкова вакцинація всіх домашніх собак та кішок.

Де діють обмеження

Перелік населених пунктів, на які поширюються карантинні обмеження наступний.

До 25 серпня 2025 року

с. Малютянка;

с. Забір’я;

с. Жорнівка;

с. Княжичі;

с. Михайлівська Рубежівка;

с. Забуччя;

с. Шпитьки;

с. Личанка;

с. Гурівщина;

с. Горбовичі;

с. Дмитрівка;

с. Мила;

с. Мрія;

с. Буча;

с. Петрушки;

с. Лісне;

с. Любимівка;

с. Лука;

с. Бобриця;

с. Музичі;

с. Неграші;

с. Іванків.

До 4 вересня 2025 року

с. Нове;

с. Віта-Поштова;

с. Синяк;

с. Раківка;

с. Червоне;

с. Хотів;

с. Круглик;

с. Кременище;

с. Лісники;

с. Ходосіївка;

с. Чабани;

с. Новосілки.

До 21 вересня 2025 року

м. Вишневе;

с. Софіївська Борщагівка;

с. Петропавлівська Борщагівка;

с. Чайки;

с. Святопетрівське;

с. Гатне;

с. Крюківщина;

м. Боярка;

с. Тарасівка;

с. Юрівка;

с. Коцюбинське;

с. Капітанівка;

с. Гореничі;

с. Гнатівка;

с. Стоянка;

с. Білогородка;

с. Шевченкове;

м. Ірпінь.

Нагадаємо, раніше кандидат біологічних наук, доцент, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Смаголь розповів «Главкому», що в Україні є два доведених типи епізоотій (широкого вибухоподібного поширення інфекційної хвороби тварин, яке значно перевищує звичайний рівень захворюваності на території) – сказ у хижаків та африканська чума свиней. Причина поширення інфекцій – зростання чисельності хижаків в Україні.