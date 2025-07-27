Головна Київ Новини
search button user button menu button

Спалах сказу на Київщині: де запроваджено карантин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Спалах сказу на Київщині: де запроваджено карантин
Запроваджується обов'язкова вакцинація всіх домашніх собак та кішок
фото з відкритих джерел

Карантинні обмеження діятимуть щонайменше до 25 серпня

У Київській області на території Фастівського, Бучанського та Обухівського районів запроваджено карантинні обмеження через зафіксовані випадки сказу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну державну лікарню ветеринарної медицини.

Зазначається, що карантинні обмеження діятимуть щонайменше до 25 серпня 2025 року залежно від населеного пункту. У цей період забороняється вивезення та ввезення тварин без дозволу, переміщення між господарствами, участь у виставках, ярмарках, а також проводиться обов'язкова вакцинація всіх домашніх собак та кішок.

Де діють обмеження

Перелік населених пунктів, на які поширюються карантинні обмеження наступний.

До 25 серпня 2025 року

  • с. Малютянка;
  • с. Забір’я;
  • с. Жорнівка;
  • с. Княжичі;
  • с. Михайлівська Рубежівка;
  • с. Забуччя;
  • с. Шпитьки;
  • с. Личанка;
  • с. Гурівщина;
  • с. Горбовичі;
  • с. Дмитрівка;
  • с. Мила;
  • с. Мрія;
  • с. Буча;
  • с. Петрушки;
  • с. Лісне;
  • с. Любимівка;
  • с. Лука;
  • с. Бобриця;
  • с. Музичі;
  • с. Неграші;
  • с. Іванків.

До 4 вересня 2025 року

  • с. Нове;
  • с. Віта-Поштова;
  • с. Синяк;
  • с. Раківка;
  • с. Червоне;
  • с. Хотів;
  • с. Круглик;
  • с. Кременище;
  • с. Лісники;
  • с. Ходосіївка;
  • с. Чабани;
  • с. Новосілки.

До 21 вересня 2025 року

  • м. Вишневе;
  • с. Софіївська Борщагівка;
  • с. Петропавлівська Борщагівка;
  • с. Чайки;
  • с. Святопетрівське;
  • с. Гатне;
  • с. Крюківщина;
  • м. Боярка;
  • с. Тарасівка;
  • с. Юрівка;
  • с. Коцюбинське;
  • с. Капітанівка;
  • с. Гореничі;
  • с. Гнатівка;
  • с. Стоянка;
  • с. Білогородка;
  • с. Шевченкове;
  • м. Ірпінь.

Нагадаємо, раніше кандидат біологічних наук, доцент, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Смаголь розповів «Главкому», що в Україні є два доведених типи епізоотій (широкого вибухоподібного поширення інфекційної хвороби тварин, яке значно перевищує звичайний рівень захворюваності на території) – сказ у хижаків та африканська чума свиней. Причина поширення інфекцій – зростання чисельності хижаків в Україні.

Читайте також:

Теги: тварини сказ Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці наголошують: дикі тварини, які підходять близько до людей, зазвичай хворі на сказ
Спалах сказу та африканської чуми свиней в Україні: експерт попередив про серйозну загрозу
23 липня, 06:30
Ветеринарні лікарі просять мешканців громад з розумінням поставитися до заходів та приводити домашніх тварин для проведення вакцинації
У двох районах Київщини зафіксовано сказ у тварин
11 липня, 09:22
Випадок сказу був зафіксований у селі Хотів
В Обухівському районі зафіксовано випадок сказу у собаки
30 травня, 09:30
Вишгородська районна державна лікарня ветеринарної медицини проводить безкоштовні щеплення собак та котів проти сказу
У селі під Києвом виявлено випадок сказу у кота
18 березня, 16:04
Фахівці ветеринарної медицини на цьому тижні проводитимуть подвірні обходи зазначених районів
У трьох районах Київщини буде проведено щеплення домашніх тварин проти сказу: графік
13 сiчня, 10:53
Десятки тисяч гігантських черепах скупчилися на річці Гуапоре
Науковці знайшли найбільше у світі гніздування гігантських черепах
Вчора, 18:02
Мер Дніпра показав, як переживає масовану атаку зі своїми домашніми улюбленцями (фото)
Мер Дніпра показав, як переживає масовану атаку зі своїми домашніми улюбленцями (фото)
Вчора, 04:53
Оновлення перевізник вже увів до своїх внутрішніх правил та затвердив юридично
«Укрзалізниця» змінила правила перевезення тварин
23 липня, 13:53
Учорашня негода додала роботи працівникам зоопарку
Негода вдарила по столичному зоопарку: пошкоджено вольєри, огорожі та дерева
23 липня, 11:28

Новини

Спалах сказу на Київщині: де запроваджено карантин
Спалах сказу на Київщині: де запроваджено карантин
Косий капонір. Які таємниці береже найстрашніша в'язниця Києва
Косий капонір. Які таємниці береже найстрашніша в'язниця Києва
Куди сходити у Києві 28 липня – 3 серпня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 28 липня – 3 серпня: дайджест культурних подій
Обіцяв зняти з розшуку за $3,5 тис. У Києві затримано посадовця ТЦК
Обіцяв зняти з розшуку за $3,5 тис. У Києві затримано посадовця ТЦК
Продовольчі ярмарки у Києві 26-27 липня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 26-27 липня: де можна придбати фермерські продукти
У Києві пожежа забрала життя двох людей
У Києві пожежа забрала життя двох людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2025
21K
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
16K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8786
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ
3658
«За НАБУ як у*бу». Розмова про те, чому Картонковий протест такий матюкливий

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua