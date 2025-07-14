На Київщині рибалка «зловив» штраф у майже 170 тис. грн (фото)

Правоохоронці вилучили речові докази, серед яких знаряддя лову та риби різного виду

Поліція Київської області наголошує на важливості дотримання норм природоохоронного законодавства

Правоохоронці Київської області спільно з представниками рибоохоронного патруля задокументували факт незаконного вилову риби, яким було завдано збитків державі на понад 167 тис. грн. Інцидент стався у селі Городище. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За повідомленням поліції, під час профілактичних заходів був зупинений автомобіль ВАЗ, в багажнику якого виявили значну кількість виловленої риби, а також сітки та гумовий човен.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала протиправні дії 30-річного чоловіка та вилучила речові докази.

За фактом незаконного заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом розпочато досудове розслідування згідно з ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Поліція Київської області наголошує на важливості дотримання норм природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, незаконний вилов риби й далі становить серйозну загрозу для екології та економіки України. Через порушення правил рибальства виснажуються рибні запаси, руйнується природний баланс у водоймах і завдаються мільйонні збитки державі. Згідно з українським законодавством, за незаконне добування водних біоресурсів передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, а також обов’язкове відшкодування завданої шкоди.

До слова, у багатьох річках України вже немає прісноводного золотого карася, який вважався досить масовим у нашій країні.