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На Київщині рибалка «зловив» штраф у майже 170 тис. грн (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині рибалка «зловив» штраф у майже 170 тис. грн (фото)
Правоохоронці вилучили речові докази, серед яких знаряддя лову та риби різного виду
фото: поліція Київської області/Facebook

Поліція Київської області наголошує на важливості дотримання норм природоохоронного законодавства

Правоохоронці Київської області спільно з представниками рибоохоронного патруля задокументували факт незаконного вилову риби, яким було завдано збитків державі на понад 167 тис. грн. Інцидент стався у селі Городище. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області

За повідомленням поліції, під час профілактичних заходів був зупинений автомобіль ВАЗ, в багажнику якого виявили значну кількість виловленої риби, а також сітки та гумовий човен.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала протиправні дії 30-річного чоловіка та вилучила речові докази.

За фактом незаконного заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом розпочато досудове розслідування згідно з ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Поліція Київської області наголошує на важливості дотримання норм природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, незаконний вилов риби й далі становить серйозну загрозу для екології та економіки України. Через порушення правил рибальства виснажуються рибні запаси, руйнується природний баланс у водоймах і завдаються мільйонні збитки державі. Згідно з українським законодавством, за незаконне добування водних біоресурсів передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, а також обов’язкове відшкодування завданої шкоди. 

До слова, у багатьох річках України вже немає прісноводного золотого карася, який вважався досить масовим у нашій країні.

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Теги: штраф поліція рибальство риба Київщина

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