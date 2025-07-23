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В Україні за відчинене вікно в авто водії можуть отримати штраф

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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В Україні за відчинене вікно в авто водії можуть отримати штраф
Незачинене вікно в автівці може коштувати водію 340 гривень
фото: з відкритих джерел

Власників автомобілів можуть превентивно покарати за легковажність та недбалість

В Україні водіїв можуть оштрафувати на 340 гривень за залишення відчинених вікон у машині, якщо транспортний засіб залишається без нагляду. Про це пише «Главком».

Саме такий випадок трапився з водієм у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Чоловік вискочив з машини, щоб приклеїти рекламне оголошення, коли до нього під’їхав екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці повідомили керманичу, що він порушив пункт 15.12 правил дорожнього руху й виписали штраф.

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«Водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і (або) незаконного заволодіння ним», – наголошується у правилах.

Тобто, згідно з ПДР, водій повинен вжити всіх заходів для запобігання доступу сторонніх осіб до ТЗ, ставити на ручні гальма й зачиняти багажник, вікна та двері, навіть якщо зупинка нетривала. Оскільки поліцейські можуть кваліфікувати ігнорування цих вимог як порушення, водіям не варто кидати авто без нагляду з відчиненими вікнами навіть ненадовго.

Нагадаємо, що з січня по червень 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільша частка в цьому сегменті, тобто 49%, представлена електрокарами.

«Главком» писав, що у червні в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, громадяни придбали майже 1400 транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

До слова, впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році, становить 5,8 року.

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Теги: штраф автомобіль поліція

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