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ДТП на Київщині: Jaguar злетів у кювет. Пасажири зникли, знявши номери (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДТП на Київщині: Jaguar злетів у кювет. Пасажири зникли, знявши номери (фото)
Автомобіль злетів з дороги біля будинку, у якому ніхто не живе
фото: Київ оперативний/Telegram

Чому водій залишив дороге авто і місце пригоди – невідомо

Біля дамби в Козині, що на Київщині, сталася ДТП: автомобіль Jaguar темного кольору з’їхав з дороги в кювет і перекинувся. За словами очевидців, люди, які перебували в машині, одразу після аварії поспішно покинули місце події в невідомому напрямку, попередньо знявши номерні знаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На фото з місця події видно, як автомобіль лежить на боці, впершись колесами в паркан одного з приватних будинків. Фото з місця ДТП з'явилося сьогодні вранці.

Jaguar зупинив паркан одного з приватних будинків
Jaguar зупинив паркан одного з приватних будинків
фото: Київ оперативний

Що саме стало причиною з’їзду з дороги, наразі невідомо.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Рущишин. Інцидент стався близько 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Ярослав Рущишин керував мотоциклом Harley-Davidson. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який рухався у попутному напрямку. Отримані травми виявилися несумісними з життям, і Ярослав Рущишин помер під час транспортування до медичного закладу.

Раніше у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» Максим Казбан. Полковник Максим Казбан очолив бригаду «Лють» у вересні 2024 року, втім іще з 2014 року захищав Україну. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу Чорнобаївки. З моменту створення бригади «Лють» Максим Казбан обійняв посаду першого заступника начальника департаменту поліції особливого призначення.

Теги: ДТП Київщина

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