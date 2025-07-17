Російського офіцера підозрюють у причетності до розстрілів 21 людини на Київщині

Російського командира звинувачують у бездіяльності під час розстрілів цивільних та військовополонених на Київщині

Російському командиру повідомлено про підозру у воєнних злочинах на Київщині: Його підлеглі розстріляли 21 людину

Українські правоохоронці повідомили про підозру начальнику штабу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами. Його звинувачують у бездіяльності під час розстрілів цивільних та військовополонених на Київщині у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, під час тимчасової окупації частини Київщини з кінця лютого до кінця березня 2022 року, підозрюваний – начальник штабу 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ – перебував на бойових позиціях між населеними пунктами Березівка та Бузова Бучанського району.

Достеменно знаючи про воєнні злочини своїх підлеглих, він умисно не вжив жодних заходів для їх припинення та не повідомив про це компетентні органи. Унаслідок його злочинної бездіяльності підлеглі російські військовослужбовці розстріляли 19 цивільних осіб та 4 українських військовополонених. Загинули 17 цивільних, серед них – неповнолітній, а також усі полонені.

На підставі зібраних доказів російському командиру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисними вбивствами).

Злочини документуються в межах кримінального провадження, розслідування якого здійснюють слідчі ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Прокурори продовжують встановлювати всі обставини та осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів на території України.

Нагадаємо, у Києві затримано 24-річного громадянина Китайської Народної Республіки, якого підозрюють у шпигунстві. Колишній студент, відрахований за неуспішність, намагався завербувати українського громадянина, що мав доступ до розробок озброєнь Сил оборони. За даними слідства, він збирав інформацію про унікальний ракетний комплекс «Нептун», який знищив крейсер «Москва», щоб передати її своєму батькові – особі, пов'язаній з органами безпеки та генеральним штабом Китаю.