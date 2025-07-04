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Нічна атака на Київ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину та техніку ДСНС

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину та техніку ДСНС
Внаслідок ворожої атаки загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС
скриншот відео

Під ударом ворога опинилися саме ті надзвичайники, які під час російського удару 6 червня втратили трьох своїх колег

Внаслідок російського масованого удару по Києву в ніч на 4 липня пошкоджена одна з пожежно-рятувальних частин міста: вибиті вікна, понівечений фасад будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Крім того, зазначається у повідомленні, внаслідок ворожої атаки загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.

«На щастя, особовий склад не постраждав», – додали у ДСНС.

У повідомленні наголошується, що українські рятувальники не вперше стають мішенню ворога.

«Сьогодні під ударом були саме ті надзвичайники, які під час російського удару 6 червня втратили трьох своїх колег. Цинізм агресора немає меж! Попри все продовжуємо працювати», – наголосили у ДСНС.

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Нагадаємо, що під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві 6 червня загинуло троє рятувальників ДСНС. Ще девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя. 

Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару
Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару
фото: ДСНС

«Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися… У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше», – йдеться у повідомленні ДСНС. 

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.

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Теги: ДСНС обстріл Київ рятувальники поліція відео

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