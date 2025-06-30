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Рух автівок одиним із залізничних переїздів на Київщині тимчасово буде перекрито: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух автівок одиним із залізничних переїздів на Київщині тимчасово буде перекрито: деталі
У Бучі тимчасово перекриють рух на залізничному переїзді по вул. Заводській
фото: Бучанська міська рада/Facebook

Рух буде обмежуватися із 8:00 2 липня до 8:00 3 липня

У Київській області у Бучі через терміновий ремонт тимчасово перекриють рух на залізничному переїзді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бучанської міської ради.

Зазначається, що фахівці «Південно-Західної залізниці» робитимуть терміновий ремонт. Через це перекриють рух для автівок через залізничний переїзд, який розташований по вул. Заводській. Рух буде обмежуватися із 8:00 2 липня до 8:00 3 липня.

«На час проведення ремонтних робіт рекомендуємо користуватися об'їзними шляхами – через вул. Вокзальну (поблизу залізничної станції Буча), вул. Депутатську, вул. Чорних Запорожців та вул. Яблунську», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» не може зупиняти рух поїздів під час обстрілів. Представник «Укрзалізниці» наголосив, що поїзд – це рухома мішень, влучити в яку набагато важче, ніж у будь-яку статичну ціль. А поїзд, сам по собі, є доволі безпечним об'єктом, наскільки взагалі можна у країні, яка піддається щоденним обстрілам, говорити про безпечні об'єкти. 

До слова, Ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років. Вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн. Перегляд цін (до 20 грн) торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою «3 в 1». Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах «Інтерсіті+», а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

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Теги: ремонт Буча Київщина Укрзалізниця

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