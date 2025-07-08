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Поліція закрила справу проти ексзаступниці голови Чернівецької ОВА за образи ветерана

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Поліція закрила справу проти ексзаступниці голови Чернівецької ОВА за образи ветерана
Альона Атаманюк не планує подавати в суд, щоб поновитися на посаді заступниці начальника ОВА
фото з відкритих джерел

Атаманюк про закриття справи: «Це була інформаційна атака»

Поліція Чернівців закрила кримінальне провадження щодо колишньої першої заступниці голови Чернівецької обласної військової адміністрації Альони Атаманюк, яка в лютому 2025 року в приватній переписці написала про одного з ветеранів начебто «він їй не рівня, щоб сидіти поруч на нараді». У коментарі Zaxid.net Атаманюк назвала причину, передає «Главком».

Чиновниця зазначила, що це була інформаційна атака проти неї, а закриття справи нібито довело, що образ не було.

Атаманюк повідомила, що після закриття провадження не планує подавати в суд, щоб поновитися на посаді заступниці начальника ОВА, оскільки в лютому написала заяву на звільнення за власним бажанням.

«Це була інформаційна атака, що базувалась на вирваних з контексту фразах і маніпулятивних інтерпретаціях. Я прийняла рішення звільнитись самостійно – виключно з державницьких міркувань, аби не загострювати ситуацію в умовах війни. Згодом правоохоронні органи офіційно підтвердили: жодної образи ветерана не було. Я поважаю державну службу і щиро вдячна за досвід. Якщо буде можливість працювати далі на благо держави – я готова», – зазначила колишня чиновниця.

За словам експрацівниці ОВА, зараз вона працює в громадському і благодійному секторі. Також підтримує різні програми, які пов’язані з відновленням ветеранів та ветеранським бізнесом.

Нагадаємо, першу заступницю голови Чернівецької ОВА Альону Атаманюк відсторонили від роботи 27 лютого 2025 року. Сталося це після того, як в Facebook оприлюднили скріншот повідомлення, де чиновниця писала, що інший службовець – колишній військовий, а тепер начальник управління у справах ветеранів – Валерій Вівчарюк «не рівня, аби сидіти поруч з нею». Тоді Альона Атаманюк зазначала, що повідомлення вирване з контексту. Того ж дня начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк підписав заяву на звільнення, яку вона написала.

Поліція закрила справу проти ексзаступниці голови Чернівецької ОВА за образи ветерана фото 1

Крім того, в поліцію надійшло звернення з проханням перевірити висловлювання Альони Атаманюк стосовно ветерана. Після чотирьох місяців перевірки поліція Чернівців закрила провадження щодо цього випадку.

Теги: поліція звільнення Чернівці ветеран

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Кримінал

Поліція закрила справу проти ексзаступниці голови Чернівецької ОВА за образи ветерана
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