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У Святошинському районі малюк зник під час прогулянки з батьками

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Святошинському районі малюк зник під час прогулянки з батьками
Маленького мандрівника повернули рідним неушкодженим
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Поліція дала батькам малюків рекомендації, виконання яких може бути вирішальним у критичній ситуації

Спочатку тато й мама самостійно шукали свого чотирирічного хлопчика, який зник під час прогулянки у Святошинському районі столиці, а потім вирішили звернутися у поліцію. Про це повідрмляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Патрульні Анастасія Туманова та Руслан Рупчев оперативно розпочали пошукові дії, з’ясували прикмети дитини та обстежили прилеглу територію. Завдяки швидким діям інспекторів маленького мандрівника вдалося знайти та повернути рідним неушкодженим.

Поліція закликає батьків постійно нагадувати дітям про правила безпечної поведінки на вулицях. Також рекомендують у кишеню дитячого одягу класти записку з важливими відомостями: іменем, прізвищем, адресою проживання та контактним номером батьків. Це може стати вирішальним у критичній ситуації.

Нагадаємо, знайдено дівчинку Яну, яка загубилася 23 червня у селі Жупани Стрийського району на Львівщині. Їй два з половиною роки. Понад 580 людей, три службові собаки, 12 БпЛА, 22 одиниці спецтехніки, рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці – всі були залучені до пошуку. Обстежувалися лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території. Дівчинку транспортували  квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги.

Також, 24 червня, зранку о 05:42 зниклу дитину 2023 року народження знайдено на Закарпатті у селі Розтоки Рахівського району. Місцезнаходження малюка підрозділи ДСНС виявили за допомогою сучасної техніки, наданої шведськими партнерами.

Теги: Київ поліція дитина

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