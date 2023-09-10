На Київщині працює ППО

У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі безпілотники

Вночі 10 вересня Київська військова адміністрація повідомила про роботу ППО по ворожих безпілотниках. Про це повідомила Київська ОВА.

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«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку. Одразу після опівночі з’явилося повідомлення, що «група ударних БпЛА наближається Київської області», в області оголосили повітряну тривогу.