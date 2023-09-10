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На Київщині працює ППО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Київщині працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі безпілотники

Вночі 10 вересня Київська військова адміністрація повідомила про роботу ППО по ворожих безпілотниках. Про це повідомила Київська ОВА.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку. Одразу після опівночі з’явилося повідомлення, що «група ударних БпЛА наближається Київської області», в області оголосили повітряну тривогу.

Теги: безпілотник системи ППО Київщина

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