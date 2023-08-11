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Інженери створюють незвичайні підводні дрони для розмінування територій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Інженери створюють незвичайні підводні дрони для розмінування територій
Дрон зможе проводити розвідку та розмінування
фото: Military Aerospace Electronics

Інженери розроблять до 2026 року чотири експериментальні автономні підводні апарати Remus

Інженери безпілотних систем із компанії Leidos розроблять до 2026 року чотири експериментальні автономні підводні апарати Remus середнього розміру для зондування морського середовища та боротьби з мінами, повідомляє Military Aerospace Electronics. Відповідно до контракту, який підписали ще в липні, компанія отримає на будівництво апаратів $36,3 млн.

Командування морських систем військово-морських сил США хочуть отримати від Leidos чотири середніх Muuv Remus для зондування довкілля та протимінного захисту морських експедицій. Цей контракт має опціони, а це значить, що якщо Пентагону сподобаються ці підводні безпілотники, то Leidos отримає більш «довгий» контракт до 2032 року і суму в $358,5 мільйонів.

Минулого року Leidos виграла контракт із військово-морським флотом на суму $12 мільйонів на розробку MUUV, що поєднуватиме в собі безпілотний апарат і датчики для забезпечення постійних засобів протидії мінам із надводного базування, а також автономного океанографічного зондування і збору даних на підводних човнах.

Muuv Remus планують створити як модульний безпілотник з відкритими системами програмування і налаштування з урахуванням вимог наступного покоління Управління програм ВМС з безпілотних і малих бойових засобів (Peo Usc). Так само програмна архітектура створюваних морських дронів буде підтримувати систему управління PMS 406 і військове проєктне середовище Razorback UUV.

Проєктне середовище Razorback передбачає морські безпілотники середнього розміру, які запускають на сухій палубі підводного човна, а не з торпедного апарату. Такі автономні мінісубмарини мають бути модульними, щоб виконувати широкий спектр морських місій – від розмінування до морської розвідки.

Початкові виробничі системи Muuv будуть призначені для експедиційних протимінних заходів, тоді як інші підтримуватимуть автономне океанографічне зондування на підводних човнах і збір даних для зондування навколишнього середовища і протимінних заходів.

Нагадаємо, після тилових випробувань новий український безпілотник SpyGun передали для тестування у зону бойових дій.

До слова, Управління міністерства оборони США з протидії безпілотним літальним апаратам, створене у 2019 році, працює над технологією, яка зможе нейтралізувати великі групи ворожих дронів.

Теги: міни розмінування безпілотник США

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