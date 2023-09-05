Фірма екснардепа продала ЗСУ несправні дрони на 800 млн грн

З чотирьох презентованих БПЛА робочим виявився лише один

За весь час війни Міноборони неодноразово опинялося в епіцентрі гучних скандалів, і тепер стало відомо про ще один – цього разу з БПЛА. Зокрема міністерство заплатило авансом 650 млн грн за дрони, які навіть не можуть злетіти, інформує проєкт BIHUS.Info.

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Повідомляється, що у серпні цього року військові мали отримати 55 БПЛА «HAWK», за які Міноборони заплатило 650 мільйонів гривень авансу.

Контракт на загальну суму 807 мільйонів підписали з компанією сім'ї екснардепа Розенблата. З 55 комплексів (кожен з яких обійшовся державі більш ніж у 14,5 млн), виробник до дня здачі доставив лише 4, з яких 3 не прийняті, оскільки:

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два не змогли злетіти;

в одного були проблеми з камерою, а на висоті 287 метрів – зник зв'язок.

В результаті з 55 дронів прийняли лише один після випробувань. Примітно, що дрон не тестувався на максимумі потужностей та в умовах, коли працюють системи РЕБ.

Розенблат на випробуваннях заявив, що військовим передали навчальні дрони, проте на бойових завданнях будуть мати нормальні системи. Він визнав, що дрон ще «сирий», проте пообіцяв, що системи доопрацюють.

Через те, що комплекс недоопрацьований, у Міноборони погодилися продовжити кінцеві терміни до жовтня.

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Нагадаємо, Олексій Резніков заявив, що вже цієї осені очікується суттєве збільшення виробництва українських дронів. Він зазначив, що майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів. За його словами «буде бум з виробництва різних дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і таке інше».