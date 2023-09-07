Росія заявила, що збила безпілотник на Брянщині

Росія звинувачує Україну в атаці безпілотником на Брянській район

Росія нібито збила безпілотник у Брянській області у ніч проти 7 вересня. Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

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За інформацією російського чиновника, військові нібито знищили безпілотник над Брянським районом.

«Сьогодні вночі припинено спробу ЗСУ здійснити терористичну атаку за допомогою БПЛА. Силами Міністерства оборони РФ знищено безпілотний літальний апарат над Брянським районом», – заявив російський губернатор.

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Богомаз зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, що ніч проти 7 вересня була неспокійною у Росії.

Вибухи пролунали в російському Ростові. У результаті нібито збиття безпілотника у російському Ростові значні руйнування.

Також у російському Підмосков'ї неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський» пролунав вибух. Влада заявила про збиття безпілотника у Раменському. Вибуховою хвилею вибило вікна будинків, розташованих біля місця падіння БПЛА.