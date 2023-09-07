Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія заявила, що збила безпілотник на Брянщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія заявила, що збила безпілотник на Брянщині
Унаслідок збиття безпілотника нема постраждалих та руйнувань, стверджує губернатор Брянської області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія звинувачує Україну в атаці безпілотником на Брянській район

Росія нібито збила безпілотник у Брянській області у ніч проти 7 вересня. Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

За інформацією російського чиновника, військові нібито знищили безпілотник над Брянським районом. 

«Сьогодні вночі припинено спробу ЗСУ здійснити терористичну атаку за допомогою БПЛА. Силами Міністерства оборони РФ знищено безпілотний літальний апарат над Брянським районом», – заявив російський губернатор.

Богомаз зазначив, що постраждалих та руйнувань немає. 

Нагадаємо, що ніч проти 7 вересня була неспокійною у Росії.

Вибухи пролунали в російському Ростові. У результаті нібито збиття безпілотника у російському Ростові значні руйнування.

Також у російському Підмосков'ї неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський» пролунав вибух. Влада заявила про збиття безпілотника у Раменському. Вибуховою хвилею вибило вікна будинків, розташованих біля місця падіння БПЛА.

 

Теги: росія безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо інформація про уламки безпілотника РФ підтвердиться, то це буде серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії
Президент Румунії несподівано відреагував на падіння російського «Шахеда»
Вчора, 20:01
Московський патріархат виселили з Лаври
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
31 серпня, 07:52
Росія дуже хоче, щоб БРІКС вже зараз підтримав Росію в її агресії проти нас, але цього не буде
Новий БРІКС. Чому це дуже серйозно
23 серпня, 09:01
Високовольтні автотрансформатори 330 та 750 кВ, а на підстанціях в Україні працюють саме такі, мають великі розміри та вагу
«Укренерго» пояснило, чому не може заховати трансформатори від атак під землю
21 серпня, 15:14
Захисники стримують наступ російських військ на Донбасі
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
14 серпня, 06:46
Про провину кожного росіянина за війну в Україні
Про провину кожного росіянина за війну в Україні
13 серпня, 10:26
«Російський диктатор самочинно наділив себе правом напасти на Україну, знищувати українські міста, а потім побудувавши там декілька будинків, заявляти, що все це його»
Що робити з «новим» російським населенням в Україні?
9 серпня, 06:51
Росіяни панічно маневрують у Чорному морі, щоб не втратити нові кораблі
Російські кораблі в Чорному морі терміново перегруповуються після атак дронів
8 серпня, 10:19
7 серпня 2008 року Росія почала повномасштабну агресію проти Грузії
США хочуть змусити Росію відповісти за агресію проти Грузії
8 серпня, 06:46

Соціум

Росія заявила, що збила безпілотник на Брянщині
Росія заявила, що збила безпілотник на Брянщині
Центр Ростова в руїнах: фото та відео наслідків «бавовни»
Центр Ростова в руїнах: фото та відео наслідків «бавовни»
Під Москвою неподалік аеродрому пролунав вибух (відео)
Під Москвою неподалік аеродрому пролунав вибух (відео)
У М’янмі журналіста ув’язнили на 20 років за репортажі про циклони
У М’янмі журналіста ув’язнили на 20 років за репортажі про циклони
У Росії дедалі більше мобілізованих тікають з військових частин – ЗМІ
У Росії дедалі більше мобілізованих тікають з військових частин – ЗМІ
Росія страждає від дефіциту шин: чому це йде на користь Україні
Росія страждає від дефіциту шин: чому це йде на користь Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
80K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
45K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
44K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
21K
Як Верховна Рада розвалюватиме Росію. Нардеп розкрив плани
16K
Вірменія кличе до себе війська США після істерики Путіна

Новини

«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Сьогодні, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту