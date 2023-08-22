Міноборони РФ поскаржилося на атаку українських безпілотників

Росія заявила про знищення двох безпілотників над Чорним морем

Дрони начебто впали недалеко від Криму

Пізно ввечері 21 серпня росіяни нібито виявили та ліквідували над Чорним морем два українські безпілотники літакового типу. Про це повідомило міністерство оборони РФ у Telegram.

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«Черговими силами протиповітряної оборони два українські безпілотні літальні апарати було виявлено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби», – йдеться в повідомленні.

Дрони нібито втратили керування та зазнали аварії над акваторією Чорного моря за 40 км на північний захід від Кримського півострова.

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Нагадаємо, учора вранці у російському Ростові-на-Дону прогриміла низка вибухів.

Крім того, вранці 21 серпня всі аеропорти Москви було закрито через наліт дронів. Оголошувався так званий режим «Ковер», який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти. Раніше військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Раніше, у ніч на 18 серпня, Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її. Встановлено, що один із безпілотників упав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.