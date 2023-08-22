Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони РФ поскаржилося на атаку українських безпілотників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони РФ поскаржилося на атаку українських безпілотників
Росія заявила про знищення двох безпілотників над Чорним морем
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дрони начебто впали недалеко від Криму

Пізно ввечері 21 серпня росіяни нібито виявили та ліквідували над Чорним морем два українські безпілотники літакового типу. Про це повідомило міністерство оборони РФ у Telegram.

«Черговими силами протиповітряної оборони два українські безпілотні літальні апарати було виявлено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби», – йдеться в повідомленні.

Дрони нібито втратили керування та зазнали аварії над акваторією Чорного моря за 40 км на північний захід від Кримського півострова.

Нагадаємо, учора вранці у російському Ростові-на-Дону прогриміла низка вибухів.

Крім того, вранці 21 серпня всі аеропорти Москви було закрито через наліт дронів. Оголошувався так званий режим «Ковер», який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти. Раніше військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Раніше, у ніч на 18 серпня, Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її.  Встановлено, що один із безпілотників упав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

Читайте також: У пропагандистки Симоньян паніка: безпілотник впав недалеко від її дому
Теги: Крим Міноборони РФ безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили дроном по населеному пункту прикордонної громади Чернігівської області
Росіяни влучили «Шахедом» у цивільний об’єкт на Чернігівщині  
Вчора, 23:25
Сигнал «Ковер» на території Росії подається у виняткових випадках при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів та при стрільбі по них
Москву вдруге за ранок атакують дрони, введений спеціальний режим «Ковер»
Вчора, 08:59
На місці падіння безпілотника працюють рятувальники
Вибух дрона в центрі Москви: у столиці РФ переполох (фото)
18 серпня, 06:19

Події в Україні

Чи будуть відключення світла взимку? Відповідь Міненерго
Чи будуть відключення світла взимку? Відповідь Міненерго
Міноборони РФ поскаржилося на атаку українських безпілотників
Міноборони РФ поскаржилося на атаку українських безпілотників
У Запоріжжі пролунала серія вибухів під час тривоги
У Запоріжжі пролунала серія вибухів під час тривоги
Росія наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. ЗСУ оцінили загрозу
Росія наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. ЗСУ оцінили загрозу
Росіяни влучили «Шахедом» у цивільний об’єкт на Чернігівщині  
Росіяни влучили «Шахедом» у цивільний об’єкт на Чернігівщині  
Повітряна тривога в Києві та області тривала майже пів години
Повітряна тривога в Києві та області тривала майже пів години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
12K
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
11K
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
11K
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
5824
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…
4689
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою

Новини

Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
20 серпня, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 серпня, 00:05

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту