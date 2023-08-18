Чому РФ виготовляє «Шахеди» на власній території: роз’яснення Повітряних сил

Є випадки, коли після збиття БПЛА падають вцілілим на землю

У збитих «Шахедах» досі знаходять американські та західні елементи

Росія виробляє дрони-камікадзе Shahed на своїй території для того, щоб відвернути увагу від Ірану. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат зазначив, що є випадки, коли після збиття БПЛА падають вцілілим на землю, і їх досліджують науковці в спеціальних центрах. Там визначають що в тому безпілотнику змінилося чи ні.

«Вони визначають, що в тому «Шахеді» російського, іранського та американського. І не тільки американського, а і європейських запчастин там доволі чимало. Про це партнерам нашим було докладно доведено і продемонстровано», – каже речник.

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У Повітряних силах наголосили, що Росія виготовляє дрони у себе, щоб відвернути уваги від Ірану. – «Мовляв, у нас є своє виробництво, а «Іран тут ні до чого». Іран, який з самого початку постачання цих БПЛА і коли вони з'явилися в небі жодного разу не визнав, що дає Росії ці безпілотники».

Нагадаємо, Росія у співпраці з Іраном переобладнала виробника сільськогосподарських дронів для забезпечення військових потреб в Україні. Йдеться про компанію «Альбатрос» у Таганрозі, яка працює на ключовому майданчику для російсько-іранської співпраці.

Про те, що Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії, на початку червня повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він представив датований 4 квітня супутниковий знімок місця в особливій економічній зоні «Алабуга». За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року.

До слова, у створенні заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе у Росії міг брати участь близький поплічник Путіна голова банку ВТБ Андрій Костін.

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Студентів коледжу в російському Татарстані вже змушують збирати дрони «Шахед». Тих, хто не погоджується, – карають.