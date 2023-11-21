На Київщині працює ППО

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що «Шахеди» рухаються на півночі Київської області

У ніч проти 22 листопада уКиївській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська ОВА.

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«Київська область! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників», – йдеться у повідомленні ОВА.

Жителів регіону закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що «Шахеди» рухаються на півночі Київської області.

Раніше повідомлялося, що увечері 21 литсопада у Сумах пролунала серія вибухів. Повітряна тривога в регіоні триває вже понад дві години.

Нагадаємо, триває 636-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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