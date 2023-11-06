В Україні оголошена масштабна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 15:05 оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, тривогу оголошено через літ винищувачів Міг-31к.

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Триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.