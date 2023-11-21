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У Сумах пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Сумах пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Повітряні сили України повідомляли про загрозу ракетної небезпеки з боку РФ

Увечері 21 литсопада у Сумах пролунала серія вибухів. Повітряна тривога в регіоні триває вже понад дві години. Про це повідомляє «Суспільне Суми».

«У Сумах було чутно кілька вибухів», – йдеться в повідомленні.

Ще о 19:52 у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили України повідомляли про загрозу ракетної небезпеки з боку РФ.

Раніше повідомлялося, що 21 листопада, російські загарбники обстріляли з КАБів Берислав Херсонської області, в результаті чого загинув 65-річний чоловік. 

Також 21 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

Сили оборони півдня розповіли, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

Нагадаємо, триває 636-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: вибух Суми тривога ворог

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