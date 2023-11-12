Ворог збільшив кількість авіаударів на одному з напрямків

ЗСУ за добу знищили 32 одиниці військової техніки противника на Таврійському напрямку

За добу армія РФ втратила 572 солдати на Таврійському напрямку

Російські окупанти збільшили кількість авіаударів та почали частіше застосовувати керовані авіабомби на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Таврія» Олександр Тарнавський.

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За минулу добу на зазначеному напрямку російські загарбники провели 48 бойових зіткнень, здійснили 30 авіаударів та 712 артобстріли. Армія РФ втратила 572 солдати.

Крім того, за даними Тарнавського, наші військові протягом доби знищили 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, два танки, 14 ББМ, три артсистеми, два ПТРК, сім БпЛА, автомобіль та три одиниці спецтехніки.

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Також ЗСУ знищили важливий об’єкт окупантів і чотири склади боєприпасів, пошкодили ще 21 одиницю військової техніки.

Нині триває наступальна операція ЗСУ на мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, що українські захисники спробують використати дощі та низькі температури, щоб перебити росіянам шляхи постачання.

Раніше повідомлялося, що окупанти збільшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. Лише за попередню добу – удвічі. Для цього ворог здебільшого використовує керовані авіаційні бомби з літаків Су-35.

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Крім того, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про актуальну ситуацію на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що росіяни активізувалися – намагаються відбити раніше втрачені позиції.