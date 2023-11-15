Скасування довгих тривог через зліт МіГів: Ігнат зробив заяву

В Україні почастішали повітряні тривоги, пов’язані зі злетом російських винищувачів МіГ

Загроза ракетних ударів «Кинджалами» залишається реальною

Рішення про скасування повітряної тривоги на час тривалих польотів російських винищувачів МіГ-31К може ухвалити лише вище керівництво держави, однак загроза ракетних ударів «Кинджалами» залишається реальною. Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Речник зазначив, що від тривалих повітряних тривог страждають бізнес, економіка, не працюють сервіси, діти не ходять до школи.

Зараз лунають розмови щодо градації та маркування тривог за рівнем небезпеки (помаранчевий, жовтий, червоний). Водночас рішення має ухвалювати вище керівництво держави, а Повітряні сили будуть його виконувати.

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«Рішення непросте, його потрібно ухвалювати на найвищому рівні. Думаю, буде щось розглядатися. Це вже не вперше ставляться такі питання в пресі», – сказав Ігнат.

Однак, за його словами, небезпека є реальною.

«Небезпека є. Вона нікуди не дівається. При загрозі застосування балістичного озброєння буде оголошуватися тривога в тих чи інших регіонах, куди може досягти балістика. МіГ-31К (запущена з нього аеробалістична ракета «Кинджал») може дістати в будь-яку точку нашої держави», – зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у мережі виникли палкі обговорення щодо необхідності оголошувати небезпеку по всій Україні, коли на військових аеродромах злітає ворожий МіГ-31.

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Зазначимо, в Україні почастішали повітряні тривоги, пов’язані зі злетом російських винищувачів МіГ. Раніше подібні тривоги тривали недовго, однак зараз – по декілька годин. Причиною цьому стало те, що окупанти почали виконувати інші завдання на винищувачах, зокрема – дозаправку у повітрі.