Сил оборони завдали ударів по зенітно-ракетних комплексах противника

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області

Триває 636-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Також, в ніч на 21 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 10 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету «Іскандер-К» та 9 ударних БпЛА. Крім того, ворог атакував ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, будівлі Центральної міської лікарні в м.Селидово Донецької області та шахти «Котляревська», а також інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Леонівка, Попівка Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Леонівка, Бучки, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Біловоди, Басівка, Могриця Сумської області; Ветеринарне, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито три атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Окупанти вели штурмові дії біля Сіверська Донецької області, успіху не мали. Ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

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На Бахмутському напрямку

Українські захисники відбили п’ять атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба, Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 8 атак. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку

Противник вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Потивник вів штурмові дії в районах Роботиного та Кам’янського Запорізької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Урожайного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Лугівське, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Кам’янське, Приморське Запорізької області.

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На Херсонському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів біля Зміївки, Новоберислава, Козацького. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Берислав, Іванівка, Понятівка, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованих території Луганської області. Так, з метою посилення морального тиску на українських мешканців Луганської області та примушення їх до отримання громадянства рф, так званий російський окупаційний уряд ухвалив рішення, що отримати компенсацію для придбання вугілля та дров на опалювальний період зможуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що західні системи Patriot, Iris-T і Nasams у майбутньому можуть скласти основу для української протиповітряної оборони.