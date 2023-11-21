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Іран модифікував «Шахеди». Повітряні сили оцінили ризики

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іран модифікував «Шахеди». Повітряні сили оцінили ризики
В Ірані офіційно представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed
фото: скрін із відео

Росія постійно змінює тактику застосування ударних БПЛА

Представлена Іраном нова модифікація ударного безпілотника Shahed є складнішої для виявлення. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«От зараз вже з'явилися новини, що Іран новий «Шахед» випускає з реактивним двигуном, з різним радіолокаційним наведенням. Є різні варіанти. Цей «Шахед» є дуже реактивним. Він пофарбований у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення. Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий у цих держав є», – сказав він.

Ігнат також звернув увагу на те, що Росія постійно змінює тактику застосування ударних БПЛА. Якщо раніше їх запускали у денний час, то згодом почали це робити саме у темну пору доби, аби ускладнити їх візуальне виявлення.

Нагадаємо, в Ірані офіційно представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed. Це представлена реактивна модифікація Shahed-136, що отримала назву Shahed-238 у трьох версіях з різними системами наведення.

Раніше Повітряні сили роз’яснили, чи можуть українські «Шахеди» атакувати РФ.

Теги: Іран росія війна окупанти

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