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На Київщині пролунали вибухи під час тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині пролунали вибухи під час тривоги
У Київській та Чернігівській області була оголошена повітряна тривога
фото ілюстративне

Сили ППО збивають ворожі дрони

Під час повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи. Сили ППО збивають ворожі дрони. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

До відома, станом на 16:55 у Київській та Чернігівській області була оголошена повітряна тривога.

На Київщині пролунали вибухи під час тривоги фото 1

Нагадаємо, триває 479-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Теги: тривога Київщина вибух безпілотник

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