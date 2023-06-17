На Київщині пролунали вибухи під час тривоги

У Київській та Чернігівській області була оголошена повітряна тривога

Сили ППО збивають ворожі дрони

Під час повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи. Сили ППО збивають ворожі дрони. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

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«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

До відома, станом на 16:55 у Київській та Чернігівській області була оголошена повітряна тривога.

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Нагадаємо, триває 479-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.