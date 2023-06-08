В Бердянську пролунали гучні вибухи, фото та відео
Як зазначають місцеві жителі, вибух пролунав на горі в районі хлібокомбінату
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав сильний вибух увечері в четвер, 8 червня. Після цього сталася пожежа. Про це повідомляють моніторингові канали.
За попередньою інформацією, вибух був досить гучним.
Як зазначають місцеві жителі, він пролунав на горі в районі хлібокомбінаті. Також є можливість, що горить газова заправна станція.
У мережі публікують фото та відео з місця події у Бердянську.
На кадрах видно великий стовп диму та заграву від пожежі після вибуху.
Раніше повідомлялося, що жителі тимчасово окупованого Луганська почули потужні вибухи. У місцевих Telegram-каналах з’явилися відео, на яких видно чорний дим.
До слова, у четвер, 8 червня, у російському Білгороді неспокійно: на світанку у місті прогриміли вибухи.
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