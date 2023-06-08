В Бердянську пролунали гучні вибухи, фото та відео

Мережі публікують фото з місця події у Бердянську

Як зазначають місцеві жителі, вибух пролунав на горі в районі хлібокомбінату

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав сильний вибух увечері в четвер, 8 червня. Після цього сталася пожежа. Про це повідомляють моніторингові канали.

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За попередньою інформацією, вибух був досить гучним.

Як зазначають місцеві жителі, він пролунав на горі в районі хлібокомбінаті. Також є можливість, що горить газова заправна станція.

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У мережі публікують фото та відео з місця події у Бердянську.

На кадрах видно великий стовп диму та заграву від пожежі після вибуху.

Раніше повідомлялося, що жителі тимчасово окупованого Луганська почули потужні вибухи. У місцевих Telegram-каналах з’явилися відео, на яких видно чорний дим.

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До слова, у четвер, 8 червня, у російському Білгороді неспокійно: на світанку у місті прогриміли вибухи.