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У Мелітополі окупанти готуються до оборони: відновили роботу сирен

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Мелітополі окупанти готуються до оборони: відновили роботу сирен
Виття сирен мелітопольці чують у різних частинах міста
фото з відкритих джерел

В окупованому Мелітополі повідомлення про повітряні тривоги отримували в телефонах винятково військові РФ і колаборанти

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області повідомляють, що в різних частинах міста чують виття сирен. Нібито так окупаційні війська готуються до контрнаступу ЗСУ. Про це пише «РІА-Мелітополь».

До цього повідомлення про повітряні тривоги отримували в телефонах винятково військові РФ та представники окупаційної влади. І за кожного такого повідомлення вартові та вояки в комендатурі по вулиці Чернишевського (колишній шостий відділ) мали йти в укриття. У разі перевірки та виявлення осіб, які не відреагували на сигнал, в офіцерів виникають проблеми, розповідають ті, кому вдалося вибратися з полону живим.

Ще абсурднішою виглядає ситуація, коли на час повітряної тривоги в Мелітополі зачиняють так звану міграційну службу, де оформляють і видають російський паспорт. Жителів, які прийшли по ці паспорти, просто виганяють на вулицю. Бомбосховищ ніяких поруч немає.

Мелітопольці також не раз спостерігали картину, коли з іще однієї комендатури, розташованої за парканом у будівлі колишнього училища №24 на бульварі 30-річчя Перемоги, врозсипну вибігають військові. «Коли таке бачимо, одразу зрозуміло - у них повітряна тривога», – повідомляють мелітопольці.

Із просуванням лінії фронту на Запорізькому напрямку в глибокий тил – у Мелітополі – в окупантів рівень страху тільки наростає.

Нагадаємо, за повідомленням Міноборони, наразі на Бахмутському напрямку тривають наступальні дії ЗСУ на напрямках Роздолівка – Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх. А також на Бердянському та Маріупольскому напрямках.

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Теги: окупанти ЗСУ Мелітополь тривога контрнаступ

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