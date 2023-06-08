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Підрив ГЕС: на Одещині в море течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив ГЕС: на Одещині в море течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси
Через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря
фото ілюстративне

Очільник ОВА закликав мешканців Одеської області утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами

В акваторію Чорного моря через підрив ГЕС винесло сміття та вибухонебезпечні предмети. Тож влада просить жителів Одещини просять утриматися від відвідування узбережжя. Про це йдеться у зверненні начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера до жителів Одеської області.

«Через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття. Виявляють тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю і здоров'ю жителів регіону», – повідомив він.

За словами Кіпера, відповідні служби вже займаються розчисткою акваторії. Очільник ОВА водночас закликав мешканців Одеської області утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. За 5 годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація із небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Як повідомлялося,  деякі громадян підтопленої Херсонщини відмовляються від евакуації та чекають, поки їм допоможуть безпосередньо на місці

Теги: вибух сміття боєприпаси влада Каховська ГЕС Одещина

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