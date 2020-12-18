Як працюватимуть школи Києва під час локдауну: педагоги отримали нові рекомендації

Під час локдауну навчання відбуватиметься у дистанційному форматі

Оновлено рекомендації щодо роботи закладів освіти столиці під час локдауну

Після зимових канікул, з 11 січня 2021 року, заклади освіти Києва розпочинають роботу в дистанційному форматі. У звичайному режимі залишаються працювати лише дитячі садочки. Департамент освіти і науки КМДА оновив рекомендації щодо роботи закладів освіти столиці під час нокдауну.

«За результатами опитування керівників шкіл Києва, понад 80% бажають працювати за чіткими зрозумілими правилами. Тому ми підготували поради та рекомендації для усіх типів закладів: загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти. Для підвищення професійної майстерності педагогів заплановано майстер-класи, семінари, тренінги в онлайн-форматі. У поміч керівникам освітніх установ буде надано Google-календар подій. Тут для себе знайдуть цікаву інформацію усі учасники освітнього процесу. Психологи надаватимуть свої рекомендації, як створити святковий, комфортний настрій у період, коли сім'я залишається вдома в замкненому просторі та багато інших професійних цікавих рекомендацій», – розповіла директорка Департаменту Олена Фіданян.

Також адміністраціям закладів освіти рекомендовано інформувати громадськість про режим роботи в період карантину: розміщувати аудіо-звернення, роз’яснення на сайті, інформаційних стендах та у соціальних мережах.

Спілкування між учасниками освітнього процесу, наради, семінари та зустрічі у період карантинних обмежень відбуватимуться в онлайн-форматі.

Раніше Міносвіти оприлюднило рекомендації для шкіл щодо роботи у січні.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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