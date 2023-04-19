На Київщині сталася масштабна пожежа за участі вантажівок, є загиблі (фото)

Наразі аварійні роботи завершено, рух дорогою відновлено

Сьогодні вночі, 19 квітня, на Київщині спалахнула масштабна пожежа – горіли три вантажних автомобіля, двоє людей загинули. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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«Сьогодні вночі рятувальники Київщини ліквідували масштабну пожежу за участі трьох вантажівок, що призвело до зупинки руху у напрямку столиці. В одній із вантажівок транспортувався гас. На жаль, двоє людей загинули», – йдеться у повідомленні.

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Наразі аварійні роботи завершено, рух дорогою відновлено.

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Раніше повідомлялося, що виникла масштабна пожежа сухого очерету у місті Василькові Київської області. На гасіння вогню зі сторони дачного масиву та лісу було направлено дві одиниці техніки та сім осіб особового складу. Площа загоряння становила приблизно п’ять гектарів.

Нагадаємо, що 17 березня в селі Капітанівка Новомиргородської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області горів будинок. Унаслідок трагедії загинула ціла родина. Попередня причина пожежі – замкнення електромережі.