На Київщині масштабна пожежа: горить сухий очерет (відео)

Площа загоряння становить приблизно п’ять гектарів

Увечері п’ятниці, 24 березня, виникла масштабна пожежа сухого очерету у місті Василькові Київської області. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій Київської області повідомила, пише ТСН.

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Рятувальники зазначили, що інформація про загорання надійшла о 16.50.

На гасіння вогню зі сторони дачного масиву та лісу було направлено дві одиниці техніки та сім осіб особового складу.

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Площа загоряння наразі становить приблизно п’ять гектарів. Як запевняють рятувальники, ситуація контрольована.

«Загроз розповсюдження вогню на житлові будинки немає», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, що 17 березня в селі Капітанівка Новомиргородської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області горів будинок. Унаслідок трагедії загинула ціла родина. Попередня причина пожежі – замкнення електромережі.

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До слова, 16 березня у місті Бориспіль під Києвом загорілася автозаправна станція.