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На Київщині масштабна пожежа: горить сухий очерет (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині масштабна пожежа: горить сухий очерет (відео)
фото: скріншот відео з соцмереж

Площа загоряння становить приблизно п’ять гектарів

Увечері п’ятниці, 24 березня, виникла масштабна пожежа сухого очерету у місті Василькові Київської області. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій Київської області повідомила, пише ТСН.

Рятувальники зазначили, що інформація про загорання надійшла о 16.50.

На гасіння вогню зі сторони дачного масиву та лісу було направлено дві одиниці техніки та сім осіб особового складу.

Площа загоряння наразі становить приблизно п’ять гектарів. Як запевняють рятувальники, ситуація контрольована.

«Загроз розповсюдження вогню на житлові будинки немає», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, що 17 березня в селі Капітанівка Новомиргородської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області горів будинок. Унаслідок трагедії загинула ціла родина. Попередня причина пожежі – замкнення електромережі.

До слова, 16 березня у місті Бориспіль під Києвом загорілася автозаправна станція

Теги: Київщина відео рятувальники пожежа

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