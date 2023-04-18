Хотіли разом відсвяткувати Великдень. У Слов'янську ракета вбила дворічну дитину та батька

У 2022 році Сергій Комаристий вивіз сім'ю в безпечний регіон, а сам жив у Слов'янську. Напередодні Великодня дружина Настя із сином приїхали додому побачитися зі Сергієм. Втім, через ракетну атаку жінка втратила і чоловіка, і маленького сина

За два дні до Великодня, 14 квітня 2023 року, російська армія обстріляла Слов'янськ на Донеччині. По місту випустили ракети «С-300». Цей обстріл забрав життя 15 людей. Серед жертв – батько та син: 29-річний Сергій і дворічний Максим Комаристі. Хлопчик помер у «швидкій». Тіло батька шукали під завалами два дні. Про обставини трагедії на своїй сторінці у Facebook написала Вікторія Івлева.

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«Цих двох прекрасних чоловіків – великого та маленького – вже немає на світі. Вони вбиті російською ракетою у Слов'янську, у п'ятницю, 14 квітня, за два дні до Великодня.

Їх звали Сергій Комаристий та Максим Комаристий. Сергій був майстром з ремонту телефонів, а Максим – просто веселим маленьким хлопчиком двох років і трьох місяців.

Того страшного дня їхня дружина та мама Настя Комариста пішла на тренування у фітнес-клуб у будинок навпроти, Сергійко няньчився з сином, та ще й зазирнув у гості дядько. У 16:00 це маленьке затишне життя зруйнували тринадцять російських ракет С-300. Квартиру Комаристих, яка була на п'ятому, останньому поверсі, розмолотило повністю, навіть стін не залишилося», – написала вона.

«Настя розповідає: вибігаю вся в диму, в пилюці, голову підіймаю, дивлюся на наш будинок, а моєї квартири, де чоловік і син, немає. Немає квартири, взагалі ні, навколо гуркіт страшний, все руйнується, і продовжуються прильоти. Я побігла туди, до під'їзду нашого, з диким криком, потім не пам'ятаю… Хтось тримає мене, я кричу нелюдськи, приїжджає швидка, я прошу дати щось заспокійливе, таблетку якусь, а вони кажуть, у нас немає. Ну як так? Як так?», – згадує жінка.

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Дядька Сергія рятувальники дістали в крові, але живого – він провалився у зруйновану квартиру поверхом нижче, пізніше дістали і малюка, проте він загинув у кареті швидкої, не доїхавши до лікарні. Сергій загинув на місці, його тіло викинуло вибуховою хвилею і шпурнуло на землю – там, під будівельним сміттям, його виявили за дві доби співробітники ДСНС.

Вікторія Івлева нарікає, що під час катастрофи у Слов'янську у рятувальників не було елементарного – вони працювали без масок та рукавичок і просили людей навіть ломики з дому захопити, бо своїх не було. Також собак-кінологів також не привели на пошуки постраждалих – виявилося, їх у місті просто немає.