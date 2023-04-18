Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Хотіли разом відсвяткувати Великдень. У Слов'янську ракета вбила дворічну дитину та батька

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хотіли разом відсвяткувати Великдень. У Слов'янську ракета вбила дворічну дитину та батька
Ракетна атака позбавила життя чоловіка та його дворічного сина
фото: з Facebook Вікторії Івлевої

У 2022 році Сергій Комаристий вивіз сім'ю в безпечний регіон, а сам жив у Слов'янську. Напередодні Великодня дружина Настя із сином приїхали додому побачитися зі Сергієм. Втім, через ракетну атаку жінка втратила і чоловіка, і маленького сина

За два дні до Великодня, 14 квітня 2023 року, російська армія обстріляла Слов'янськ на Донеччині. По місту випустили ракети «С-300». Цей обстріл забрав життя 15 людей. Серед жертв – батько та син: 29-річний Сергій і дворічний Максим Комаристі. Хлопчик помер у «швидкій». Тіло батька шукали під завалами два дні. Про обставини трагедії на своїй сторінці у Facebook написала Вікторія Івлева. 

«Цих двох прекрасних чоловіків – великого та маленького – вже немає на світі. Вони вбиті російською ракетою у Слов'янську, у п'ятницю, 14 квітня, за два дні до Великодня.
Їх звали Сергій Комаристий та Максим Комаристий. Сергій був майстром з ремонту телефонів, а Максим – просто веселим маленьким хлопчиком двох років і трьох місяців.
Того страшного дня їхня дружина та мама Настя Комариста пішла на тренування у фітнес-клуб у будинок навпроти, Сергійко няньчився з сином, та ще й зазирнув у гості дядько. У 16:00 це маленьке затишне життя зруйнували тринадцять російських ракет С-300. Квартиру Комаристих, яка була на п'ятому, останньому поверсі, розмолотило повністю, навіть стін не залишилося», – написала вона. 

«Настя розповідає: вибігаю вся в диму, в пилюці, голову підіймаю, дивлюся на наш будинок, а моєї квартири, де чоловік і син, немає. Немає квартири, взагалі ні, навколо гуркіт страшний, все руйнується, і продовжуються прильоти. Я побігла туди, до під'їзду нашого, з диким криком, потім не пам'ятаю… Хтось тримає мене, я кричу нелюдськи, приїжджає швидка, я прошу дати щось заспокійливе, таблетку якусь, а вони кажуть, у нас немає. Ну як так? Як так?», – згадує жінка. 

Дядька Сергія рятувальники дістали в крові, але живого – він провалився у зруйновану квартиру поверхом нижче, пізніше дістали і малюка, проте він загинув у кареті швидкої, не доїхавши до лікарні. Сергій загинув на місці, його тіло викинуло вибуховою хвилею і шпурнуло на землю – там, під будівельним сміттям, його виявили за дві доби співробітники ДСНС.

Вікторія Івлева нарікає, що під час катастрофи у Слов'янську у рятувальників не було елементарного – вони працювали без масок та рукавичок і просили людей навіть ломики з дому захопити, бо своїх не було. Також собак-кінологів також не привели на пошуки постраждалих – виявилося, їх у місті просто немає.

Читайте також: У Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені

Теги: армія обстріл Facebook будинок жінка чоловік дружина фітнес батько

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російського співака Меладзе звинуватили у фінансуванні ЗСУ: прокуратура оголосила перевірку
Російського співака Меладзе звинуватили у фінансуванні ЗСУ: прокуратура оголосила перевірку
7 квiтня, 13:55
Співачка Альбіна Джанабаєва спробувала відвести чоловіка від журналістів
Меладзе з буквою Z на рукаві «засвітився» в компанії дружини заступника Шойгу у Куршевелі (відео)
4 квiтня, 11:25
Скріншот відео
Термінатор взявся за лопату. Арнольд Шварценеггер власноруч «залатав» ями на дорозі
13 квiтня, 11:42
Влад і Павло обидва служать в армії. Їхнє спільне фото було використане для адвокації законопроєкту Інни Совсун про цивільне партнерство
Військовий Павло Лагойда: Ваші дупи рятують у тому числі гомосексуали
18 березня, 20:30
Окупанти гатили по Одещині ракетами: «Південь» повідомив подробиці
Окупанти гатили по Одещині ракетами: «Південь» повідомив подробиці
23 березня, 23:49
У Росії мобілізований тримав у заручниках військових після новин про загибель родичів
У Росії мобілізований тримав у заручниках військових після новин про загибель родичів
2 квiтня, 14:53
На Львівщині двоє чоловіків вигадали нову аферу із дорогими телефонами
Мило замість iPhone: на Львівщині викрито нову аферу із мобільними телефонами
6 квiтня, 17:25
Окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, а Мар'їнку захопити, щоб рухатися у напрямку Курахового
Сили оборони пояснили, для чого окупанти намагаються заблокувати Авдіївку
9 квiтня, 16:39
Перед візитом до Парижу Наришкіна проводила час на півдні Франції
Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото)
12 квiтня, 13:19

Події в Україні

Висока загроза ракетних ударів та важкі бої на сході. Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
Висока загроза ракетних ударів та важкі бої на сході. Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
Хотіли разом відсвяткувати Великдень. У Слов'янську ракета вбила дворічну дитину та батька
Хотіли разом відсвяткувати Великдень. У Слов'янську ракета вбила дворічну дитину та батька
Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру
Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру
Окупанти вдарили запалювальними снарядами по Оріхові (фото)
Окупанти вдарили запалювальними снарядами по Оріхові (фото)
Росія обстріляла ринок та багатоповерхівку в Українську на Донеччині: є поранені
Росія обстріляла ринок та багатоповерхівку в Українську на Донеччині: є поранені
САП подовжила Коболєву запобіжний захід
САП подовжила Коболєву запобіжний захід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
50K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
19K
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
12K
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7305
Впливове німецьке видання назвало простий спосіб зупинити війну в Україні: Кремль у шоці
5180
Фірташ, Коломойський, Пінчук. Як олігархи розжилися на телемарафоні

Новини

«До Москви і далі»: розвідка зізналася, куди дістаються українські дрони
Сьогодні, 07:59
ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Вчора, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
16 квiтня, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
16 квiтня, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
16 квiтня, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
16 квiтня, 06:49

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту