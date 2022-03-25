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    «Їдемо і плачемо»: страшні кадри евакуації з Маріуполя (відео)

    Маріуполь фактично знищений російськими військами - «Їдемо і плачемо»: страшні кадри евакуації з Маріуполя (відео)
    Маріуполь фактично знищений російськими військами
    фото: кадр з відео

    Будинки в Маріуполі пробиті наскрізь ворожими снарядами

    В соцмережі Facebook з'явилося відео, яке було знято під час евакуації із Маріуполя. Жителі Маріуполя їдуть із міста під звуки стрілянини.

    Вулиці не впізнати. Будинки пробиті наскрізь ворожими снарядами. На дорогах повно підбитих і спалених автомобілів та автобусів.

    Просто посеред дороги лежать знесені електроопори.

    Як повідомлялося, внаслідок російської збройної агресії 80% житлового фонду Маріуполя пошкоджено (всього у місті 2600 будинків).

    Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.

    Раніше, з'явилось відео як Маріуполь виглядає сьогодні.

    Нагадаємо, російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти дороги війна бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    «Їдемо і плачемо»: страшні кадри евакуації з Маріуполя (відео)