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    Монобільшість анонсувала терміновий закон про вакцини

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    Жодна вакцина від Сovid-19&nbsp;не пройшла повний цикл випробувань. - Монобільшість анонсувала терміновий закон про вакцини
    Жодна вакцина від Сovid-19 не пройшла повний цикл випробувань.
    Фото: pixabay

    Рада хоче дати «зелене світло» вакцинам, які не пройшли всі випробування

    В Україні розробили важливий законопроєкт, який стосується вакцинації населення. Він дозволить режим екстреного медичного застосування (emergency use) вакцин, які вже використовуються в країнах Євросоюзу, США, Канаді та Великій Британії. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    «Тобто це така спрощена процедура реєстрації, допоки немає фінальних результатів третьої стадії клінічних випробувань. Завдяки цьому рішенню Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca», – повідомила Кравчук.

    Проєкт Закону №4613 про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання зареєстровано у парламенті 19 січня.

    Раніше народний депутат зі «Слуги народу», глава комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький розповів, що жодна вакцина від Сovid-19 не пройшла повний цикл випробувань.

    Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли та скільки вакцин Pfizer надійде в Україну першою хвилею поставокPfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у межах глобального механізму COVAX.

    Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

    Також голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

    Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

    Читайте також інтерв'ю: Терміновий закон про вакцини, останній шанс Вітренка, реформа СБУ. Чим займеться Рада після канікул
    Теги: закон епідемія вакцинація партія Слуга народу коронавірус
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