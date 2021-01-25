Україна отримає вакцину Pfizer: у МОЗ назвали кількість і терміни

Вакцини в Україну надходитимуть за різними механізмами

Керівник національної програми імунізації, завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я України Олександр Заїка розповів, коли та скільки вакцин Pfizer надійде в Україну першою хвилею поставок.

«Вакцини в Україну надходитимуть за різними механізмами. Перший механізм – це COVAX. Україна розраховуватиме на загальну кількість вакцин – 20% від кількості населення. Ці вакцини надходитимуть траншами. Ми зараз ведемо перемовини з COVAX, і за останніми повідомленнями вже в першій половині лютого ми очікуємо першу хвилю від COVAX – понад 200 тисяч вакцин від Pfizer – це 100 тисяч людей на першій хвилі», – сказав він в ефірі каналу «Україна 24».

Експерт розповів про пріоритетні групи громадян на вакцинацію.

«Загалом під вакцинацію має підпадати до 20 млн людей – тобто приблизно половина населення України. Але є пріоритети відповідно до груп медичного та професійного ризику. Коли ви є в групі ризику і віднесені до одного з 4 етапів, які є в дорожній карті, в чергу ставати не потрібно, а власне з’ясувати, в якій ви групі ризику», – додав Заїка.

За його словами, надалі будуть включатися електронні механізми, буде задіяна первинка, працюватимуть запрошення на вакцинацію та інші канали комунікації.

«Протипокази є мінімальними, серйозних бар’єрів до вакцинації немає. Додаткових обстежень перед вакцинацією робити не потрібно», – резюмував завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ.

Напередодні глава МОЗ заявив, що Україна може отримати ще одну вакцину від Covid-19.

Нагадаємо, Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX.

Раніше голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

До слова, Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

Зазначимо, МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.