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    Україна отримає вакцину Pfizer: у МОЗ назвали кількість і терміни

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    <p>У рамках механізму COVAX Україна планує отримати понад 200 тисяч вакцин від Pfizer</p> - Україна отримає вакцину Pfizer: у МОЗ назвали кількість і терміни

    У рамках механізму COVAX Україна планує отримати понад 200 тисяч вакцин від Pfizer

    Вакцини в Україну надходитимуть за різними механізмами

    Керівник національної програми імунізації, завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я України Олександр Заїка розповів, коли та скільки вакцин Pfizer надійде в Україну першою хвилею поставок.

    «Вакцини в Україну надходитимуть за різними механізмами. Перший механізм – це COVAX. Україна розраховуватиме на загальну кількість вакцин – 20% від кількості населення. Ці вакцини надходитимуть траншами. Ми зараз ведемо перемовини з COVAX, і за останніми повідомленнями вже в першій половині лютого ми очікуємо першу хвилю від COVAX – понад 200 тисяч вакцин від Pfizer – це 100 тисяч людей на першій хвилі», – сказав він в ефірі каналу «Україна 24».

    Експерт розповів про пріоритетні групи громадян на вакцинацію.

    «Загалом під вакцинацію має підпадати до 20 млн людей – тобто приблизно половина населення України. Але є пріоритети відповідно до груп медичного та професійного ризику. Коли ви є в групі ризику і віднесені до одного з 4 етапів, які є в дорожній карті, в чергу ставати не потрібно, а власне з’ясувати, в якій ви групі ризику», – додав Заїка.

    За його словами, надалі будуть включатися електронні механізми, буде задіяна первинка, працюватимуть запрошення на вакцинацію та інші канали комунікації.

    «Протипокази є мінімальними, серйозних бар’єрів до вакцинації немає. Додаткових обстежень перед вакцинацією робити не потрібно», – резюмував завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ.

    Напередодні глава МОЗ заявив, що Україна може отримати ще одну вакцину від Covid-19.

    Нагадаємо, Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX.

    Раніше голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

    До слова, Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

    Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

    Також у Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

    Зазначимо, МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.

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      Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Україна щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
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