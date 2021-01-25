Порошенко пропонує запровадити кримінальну відповідальність за афери із вакцинуванням
Україна залишилася серед небагатьох країн, де ще не почалася вакцинація
П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко на Погоджувальній раді презентував стратегічний план боротьби з епідемією коронавірусу. Він закликав депутатський корпус не обмежуватися короткотерміновими завданнями, а займатися стратегічними викликами, які постають перед країною, перший з яких – це пандемія коронавірусу.
Порошенко переконаний: за шахрайські оборудки навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність.
«Мені б дуже хотілося, щоб зміст виступів у нас стосувався не лише цього поточного пленарного тижня, а й стратегії дій Верховної Ради в умовах викликів і криз, в яких опинилася Україна на весь 2021 рік», – наголосив Порошенко.
«Я хотів би нагадати, що рівно рік тому попередній уряд Зеленського розпродав за безцінь всі засоби захисту, залишивши людей – вчителів, лікарів, людей похилого віку абсолютно без масок, без засобів захисту, що спричинило дуже серйозні наслідки», – нагадав Порошенко.
«Дещо пізніше ми мали жахливу ситуацію, коли ми погодилися на те, щоб сформувати антиковідний фонд, кошти були зібрані з місцевого самоврядування, з культури, з науки, лежали мертвим вантажем без того, щоб бути спрямованими на закупівлю тестів, вакцин, обладнання, кисню і обладнання ліжок», – нагадав п’ятий президент.
Порошенко зауважив, що Україна заплатила життями людей за злочинну бездіяльність влади.
«Рік тому нас проінформували про те, що країна має десятки мільйонів тестів, і це була брехня. Влада України фальсифікує статистику за рахунок обмеження тестів. Нещодавно отримана переписка між Офісом президента і Міністерством закордонних справ, яка свідчить, що в травні минулого року Європейський Союз пропонував Україні взяти участь у фінансуванні шляхом невеликого внеску на закупівлю вакцин. І оскільки кошти потрібно було цій владі спрямовувати на «велике крадівництво» з відкатами, закупівля вакцин не була профінансована. Сьогодні Україна залишилася чи не єдина серед країн, де ще не почалася вакцинація», – зауважив Порошенко.
Лідер «Європейської солідарності» наголосив – стратегія подолання пандемії є принципово важливою для країни.
«Пункт перший – це тотальне тестування. Після цього – ефективний моніторинг тих, хто виявився захворілими, безкоштовні ліки, безкоштовні ліжка, забезпечені киснем», – наголошує Порошенко.
Лідер «Європейської Солідарності» зауважив, що з урахуванням тих, хто вже перехворів і має антитіла, кількість громадян, які потребують першочергової вакцинації, скоротилась. «Ми маємо до вересня завершити вакцинацію, і зараз уряд має забезпечити якомога швидше розпочати вакцинацію безпечними ліками», – наголошує Порошенко.
Він також зазначив, що необхідно за прикладом програми «Доступні ліки» обмежити максимальну ціну на тести і на медикаменти.
Крім того, «Європейська солідарність» ініціює запровадження кримінальної відповідальності за шахрайство із вакцинуванням від ковіду.
«Я твердо переконаний, що ми маємо зберегти транспарентність і запровадити кримінальну відповідальність за порушення черг – хто має вакцинуватися, починаючи виключно з груп ризику», – говорить Порошенко.
Раніше лідер партії «Європейська солідарність» запропонував стратегію подолання наслідків пандемії, яка передбачає тотальне тестування, якісну діагностику, контрольовану самоізоляцію безсимптомних хворих, безкоштовне лікування у медзакладах і вакцинацію. «Європейська Солідарність» вимагає також встановити дердавне регулювання цін на тести, медикаменти і вакцину від коронавірусу.
Зазначимо, що монобільшість анонсувала терміновий закон про вакцини.
Раніше у МОЗ розповіли, коли та скільки вакцин Pfizer надійде в Україну першою хвилею поставок. Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у межах глобального механізму COVAX.
Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.
Також голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.
Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.