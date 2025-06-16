У Тетіївській громаді водій легковика збив дитину на велосипеді
46-річний водій автомобіля Opel рухався головною дорогою, коли з другорядної дороги виїхав 10-річний велосипедист
У селі П’ятигори, що в Тетіївській громаді на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.
За попередньою інформацією поліції, 46-річний водій легкового автомобіля Opel рухався головною дорогою, коли з другорядної дороги виїхав 10-річний велосипедист. Уникнути зіткнення не вдалося.
Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.
Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Поліція Київщини закликає всіх батьків дбати про безпеку своїх дітей на дорозі, особливо під час їхніх прогулянок на велосипедах.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині у смт Авіаторське червона BMW вилетіла на газон, ледь не збивши дітей. За словами місцевих, з автомобіля вийшли дві п'яні жінки, які продовжували пити «Revo». На зауваження вони поводились зухвало, одна навіть вдарила місцевого мешканця. Мешканці Авіаторського вимагали вибачень від п'яної водійки BMW та заблокували автівку з 25-річною жінкою. Очевидці пишуть, що її та подругу посадили у «швидку», проте вже за 500 м. висадили, де обидві дівчини пересіли до іншої машини.
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