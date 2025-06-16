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У Тетіївській громаді водій легковика збив дитину на велосипеді

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Тетіївській громаді водій легковика збив дитину на велосипеді
Дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні
фото: Національна поліція України/Facebook

46-річний водій автомобіля Opel рухався головною дорогою, коли з другорядної дороги виїхав 10-річний велосипедист

У селі П’ятигори, що в Тетіївській громаді на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області

За попередньою інформацією поліції, 46-річний водій легкового автомобіля Opel рухався головною дорогою, коли з другорядної дороги виїхав 10-річний велосипедист. Уникнути зіткнення не вдалося.

Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.

ДТП сталася у селі П’ятигори
ДТП сталася у селі П’ятигори
фото: поліція Київської області/Facebook

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліція Київщини закликає всіх батьків дбати про безпеку своїх дітей на дорозі, особливо під час їхніх прогулянок на велосипедах. 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у смт Авіаторське червона BMW вилетіла на газон, ледь не збивши дітей. За словами місцевих, з автомобіля вийшли дві п'яні жінки, які продовжували пити «Revo». На зауваження вони поводились зухвало, одна навіть вдарила місцевого мешканця. Мешканці Авіаторського вимагали вибачень від п'яної водійки BMW та заблокували автівку з 25-річною жінкою. Очевидці пишуть, що її та подругу посадили у «швидку», проте вже за 500 м. висадили, де обидві дівчини пересіли до іншої машини.

Теги: ДТП велосипедист дороги водій розслідування поліція дитина Київщина

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