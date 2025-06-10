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Поліція показала перші хвилини після атаки дронів на Одесу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Поліція показала перші хвилини після атаки дронів на Одесу
У ніч на 10 червня росіяни обстріляли Одесу
фото: ДСНС

В Одесі внаслідок нічного обстрілу загинуло дві людини

У ніч на 10 червня російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Національна патрульна поліція України показала перші хвилини після атаки, передає «Главком».

Як відомо, внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. 

Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева. 

Нагадаємо, всього цієї ночі РФ атакувала Україну 322-ма повітряними цілями.

Сьогодні російські терористи також обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі. Унаслідок атаки загинула жінка. 

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю.

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Теги: Одеса поліція обстріл

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