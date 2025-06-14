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Губернатор Флориди дозволив водіям збивати протестувальників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Губернатор Флориди дозволив водіям збивати протестувальників
У Штатах тривають протести
фото: соціальні мережі

Губернатор заявив, що якщо протестувальники нестимуть загрозу, то водії можуть збивати їх

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що водії у Флориді, які зустрічають протестувальників і відчувають загрозу, мають право збити їх своїми автомобілями. Про це пише NBC6, інформує «Главком».

«Якщо ви їдете однією з цих вулиць, і натовп наближається, оточує ваш автомобіль і погрожує вам, ви маєте право втекти заради власної безпеки, тому, якщо ви їдете і збиваєте когось із цих людей, це їхня вина, що вони на вас натрапили», – сказав ДеСантіс.

Адвокат захисту Маямі Марк Ейгларш стурбований повідомленнями губернатора. «Ви все ще зобов'язані стежити за тим, куди їдете», – сказав він NBC6.

Ейгларш сказав, що водій, який наїжджає на протестувальника, підпадатиме під дію закону штату «стійте на своєму».

«Право застосовувати смертельну силу у Флориді має місце лише тоді, коли ви обґрунтовано боїтеся смерті або тяжких тілесних ушкоджень; ви не маєте повної свободи бити протестувальників лише тому, що вони знаходяться біля вашого автомобіля», – сказав він.

ДеСантіс відверто висловився проти нещодавніх протестів через почастішання імміграційних рейдів у Каліфорнії, розкритикувавши дії чиновників штату, особливо губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

«Вам не потрібно сидіти там, бути сидючою качкою та дозволяти натовпу вихоплювати вас з машини та тягнути вулицями, ви маєте право захищати себе у Флориді», – сказав ДеСантіс.

Як повідомляв «Главком», 6 червня в Лос-Анджелесі почалися масові затримання нелегальних мігрантів.

Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили.Американським лідер назвав протестувальників «тваринами» та «ворожою силою». Він підтвердив розгортання додаткових військових сил у місті. Нині там перебувають 4 тис. нацгвардійців та 700 морпіхів.

Пізніше стало відомо, що  у центрі Лос-Анджелеса оголошували надзвичайний стан і вводили комендантську годину через масштабні протести проти імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа. Мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 млн. 

До слова, голова Чорного конгресового з'їзду Іветт Кларк заявила, що президент Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту через розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі у відповідь на нещодавні вуличні зіткнення з приводу імміграційного контролю.

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Теги: протест США водій

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